Los nombres de la coalición verde y Alma para competir a la Cámara por Antioquia

Pese a no tener un gran músculo electoral en comparación con otros partidos en Antioquia, la Alianza Verde y un variado conjunto de movimientos también están compitiendo por ganarse una silla en la Cámara de Representantes. En esta quinta y última entrega de análisis sobre quiénes integran las listas en Antioquia, le ponemos la lupa a las restantes dos coaliciones que aparecerán en el tarjetón este 8 de marzo. La primera está integrada por la alianza entre los verdes, la ASI y En Marcha, y la segunda es una nueva coalición integrada por el movimiento creado por Rodolfo Hernández, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Colombia Justa Libres y el Partido ADA (Alianza Democrática Amplia). Le puede interesar: ¿Se viene remezón? Así están las cuentas en la Cámara por Antioquia Por el lado de los verdes, la principal novedad para este año es la ausencia de su representante más votado en las pasadas elecciones, Elkin Ospina Ospina, quien en los anteriores comicios recogió 35.581 votos, claves no solamente para quedar en primer lugar, sino para arrastrar a ese partido a asegurar dos asientos en la cámara baja. Sobre Ospina lo que se sabe es que se estaría guardando para las elecciones territoriales que se avecinan en dos años y en su reemplazo estaría impulsando la candidatura de la exconcejala de La Ceja, Mariela Henao.

Aunque hasta hace más de cinco meses una de las opciones que se barajaban para Henao era aspirar por la Alianza Verde, la política del Oriente antioqueño terminó inscribiéndose por la coalición integrada por Cambio Radical, La U, Salvación Nacional y Oxígeno. Tras la salida de Ospina, la cabeza de lista de los verdes quedó para el segundo representante que alcanzó curul en las elecciones pasadas, Juan Camilo Londoño, quien obtuvo hace cuatro años 23.081 votos. En el segundo renglón aparece un conocido en la política del Bajo Cauca, el exalcalde de Nechí, Marcos Javier Madera, quien en 2023 estuvo bajo escrutinio de la Procuraduría General de la Nación por un proceso por presunta participación en política en su municipio y que también involucró al subdirector administrativo del Hospital Nuestra Señora de la Misericordia. Lea también: Las fuerzas políticas que buscan llegar a la Cámara por Antioquia en coaliciones En la tercera posición aparece el politólogo Juan David Roldán, quien en el Aburrá es cercano al concejal de Medellín, Alejandro Arias, exsecretario de la alcaldía de Daniel Quintero, y del diputado Rogelio Zapata. A nivel nacional, trabaja en llave con Ariel Ávila. Otro de los nombres que integran la lista, por parte del equipo político del senador y exconcejal de Bello, León Fredy Muñoz, es el candidato Gustavo Adolfo García, quien se mueve especialmente en la subregión del Oriente antioqueño. García es también respaldado por el diputado verde, Juan David Muñoz, uno de los defensores del petrismo en su corporación.

Pese a estar más abajo en la lista, una de las cartas más fuertes de esa coalición en su cruzada por mantener uno o dos asientos en la Cámara es el exconcejal de Medellín, Luis Bernardo Vélez, uno de los políticos más curtidos de la lista y con fuertes bases en la ciudad. Otra de las caras conocidas provenientes del Concejo de Medellín en esa coalición es la del exconcejal Santiago Jaramillo Botero, quien en 2017 se hizo especialmente conocido por agredir a un periodista de Noticias Telemedellín en una sesión. Posteriormente, el episodio le costó un proceso en la Procuraduría. Lea además: Elecciones legislativas del 8 de marzo: así se redefinirá el poder en Colombia Jaramillo, quien entonces hacía parte de la bancada del Centro Democrático, también llamó la atención en aquel periodo 2016 - 2019 por tener enfrentamientos con otros concejales, que en 2024 le costaron una suspensión de 12 meses. Para estos comicios, Jaramillo impulsa desde Antioquia la candidatura de la senadora Berenice Bedoya, al igual que el equipo del exalcalde de Itagüí León Mario Bedoya, que impulsa la candidatura de Juan David Flórez Cano, conocido en ese municipio por estar detrás del medio El Itagüiseño.