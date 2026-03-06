x

Vibrante duelo de Paisas ante Nacional de Uruguay en el Iván de Bedout por los cuartos de final de la BCL

Romario Roque, uno de los refuerzos del cuadro antioqueño fue el mejor jugador del partido con 23 puntos. Ahora la serie se traslada a Uruguay.

  • Romario Roque fue el mejor de Paisas aportó 23 puntos y fue uno de los más sobresalientes del quinteto que dirige Daniel Seoane. FOTO CAMILO SUÁREZ
Luz Élida Molina Marín
06 de marzo de 2026
El quinteto de Paisas dio lo mejor en el maderamen del Iván de Bedout y estuvo muy cerca de lograr un resultado favorable, pero al final, los dirigidos por Daniel Seoane perdieron 94-97 ante Nacional de Uruguay que contó con unos jueces que los favorecieron en jugadas claves.

Paisas marcó primero, a través de Romario Roque, quien en su casa estuvo inspirado, convirtiéndose en el más destacado con 23 puntos logrados, seguido por Brandon Tabb quien alcanzó 19; mientras que Brandon Weatherspoon anotó 15.

Los dos primeros cuartos de tiempo fueron muy parejos, en el primero el marcador quedó 25-25, mientras que en el segundo los uruguayos de fueron arriba 26-28, para irse al descanso con una corta ventaja de 51-53.

Para el tercer cuarto, empezó el manejo del banco de los visitantes y las constantes reclamaciones, que fueron desesperando a Paisas, además, el arbitraje que empezó a mostrarse más parcializado en favor del visitante, con acciones que sancionaron como falta a favor de los uruguayos sin medir con la misma intensidad las acciones a favor de los locales. Ese cuarto terminó 23-26 a favor de los del sur que seguían manteniendo la ventaja.

Hay que recordar que la terna del campo estuvo integrada por el mexicano Omar Bermúdez, el puertorriqueño Johnny Batista y el costarricense Roberto Fernández.

En el cuarto tiempo, Paisas estuvo muy cerca de remontar el marcador, pero en dos acciones de perdida de balón a la ofensiva por intermedio de Michael Miles y Jonathan Lamar fueron decisivas para no poder igualar el marcador y ganar el partido.

Al final, el visitante amplió su racha de victorias a siete, mientras que Paisas ahora tendrá que prepararse para lo que sigue, los dos duelos en Montevideo, con la exigencia de ganar el 14 de marzo, para forzar un tercer duelo.

El público respondió

Las tribunas VIP, platea norte y general norte estuvieron colmadas por los aficionados antioqueños que respondieron y animaron hasta el último segundo del partido. Mientras que en la zona sur, unos 20 aficionados uruguayos hicieron lo propio y al final celebraron con sus jugadores el triunfo.

Al final, la BCL reportó 2.450 espectadores en el Iván de Bedout, incluido el cantante Ryan Castro que estuvo acompañado por varios de sus amigos y junto a su socio Daniel Hazan vivieron intensamente el partido.

Fue una noche espectacular, con básquet de gran nivel, con jugadas que hicieron para al público de sus sillas y con un quinteto Paisas que luchó hasta el último segundo para buscar la victoria.

Ahora, el técnico Daniel Seoane tendrá que recuperar el grupo y preparar el viaje a Montevideo donde los días 14 y 15 de marzo están programados los otros dos duelos de la serie.

Paisas tiene que ir a Uruguay a buscar la victoria para alargar la serie hasta las tres fechas.

