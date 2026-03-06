Vibrante duelo de Paisas ante Nacional de Uruguay en el Iván de Bedout por los cuartos de final de la BCL

El quinteto de Paisas dio lo mejor en el maderamen del Iván de Bedout y estuvo muy cerca de lograr un resultado favorable, pero al final, los dirigidos por Daniel Seoane perdieron 94-97 ante Nacional de Uruguay que contó con unos jueces que los favorecieron en jugadas claves.
Paisas marcó primero, a través de Romario Roque, quien en su casa estuvo inspirado, convirtiéndose en el más destacado con 23 puntos logrados, seguido por Brandon Tabb quien alcanzó 19; mientras que Brandon Weatherspoon anotó 15.