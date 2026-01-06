Investigan extraña muerte de Jayne Trcka, recordada actriz de ‘Scary Movie’

La comunidad del cine y la del fisicoculturismo recibieron con tristeza la noticia sobre el fallecimiento de Jayne Trcka, actriz estadounidense y reconocida fisicoculturista, que murió a los 62 años. La noticia fue confirmada por su hijo, sin que se revelaran las causas de su muerte ocurrida en la ciudad de San Diego (California) Estados Unidos. Lea también: Estas son las series y películas que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+ en enero La artista es recordada especialmente por su participación en la comedia Scary Movie (2000), donde interpretó al personaje de “Miss Mann”, además de una carrera diversa que abarcó televisión, cine y competencias deportivas.

Jayne Trcka y su paso por el cine y la televisión en EE.UU.

Trcka alcanzó notoriedad internacional gracias a su aparición en Scary Movie, una de las películas más exitosas del género parodia a comienzos de los años 2000. Su presencia en pantalla destacó por su físico imponente y carisma, características que marcaron su carrera.

Además del cine, participó en populares programas de televisión como: ‘The Drew Carey Show’ y ‘Whose Line Is It Anyway?’ Estas apariciones la consolidaron como un rostro conocido dentro del entretenimiento estadounidense.

Jayne Trcka: Destacada trayectoria en el fisicoculturismo

Antes de su incursión en la actuación, Jayne Trcka desarrolló una importante carrera en el fisicoculturismo durante la década de 1980. Compitió en certámenes especializados y se convirtió en una figura reconocida dentro de este ámbito. Su trabajo como atleta la llevó a aparecer en diversas publicaciones especializadas, donde fue destacada por su disciplina, fuerza y aporte a la visibilidad femenina en un deporte históricamente dominado por hombres. Luego se alejó de los reflectores, y se dice que trabajó como agente inmobiliario en California.