Investigan extraña muerte de Jayne Trcka, recordada actriz de ‘Scary Movie’

La comunidad del cine y la del fisicoculturismo recibieron con tristeza la noticia sobre el fallecimiento de Jayne Trcka, actriz estadounidense y reconocida fisicoculturista, que murió a los 62 años.
La noticia fue confirmada por su hijo, sin que se revelaran las causas de su muerte ocurrida en la ciudad de San Diego (California) Estados Unidos.
Lea también: Estas son las series y películas que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+ en enero
La artista es recordada especialmente por su participación en la comedia Scary Movie (2000), donde interpretó al personaje de “Miss Mann”, además de una carrera diversa que abarcó televisión, cine y competencias deportivas.