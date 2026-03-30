¿Qué se conmemora el Lunes Santo? Significado del llamado “Lunes de Autoridad”

En el inicio de la Semana Santa, tras la entrada triunfal del Domingo de Ramos, el relato cristiano adopta un tono más reflexivo. El Lunes Santo, también llamado “Lunes de Autoridad”, no gira en torno a multitudes, sino a gestos íntimos, menos visible, pero decisivos en el camino hacia la crucifixión.
Este 30 de marzo, cuando se conmemora el segundo día de la Semana Santa, la narrativa litúrgica deja de centrarse en actos multitudinarios y se desplaza hacia gestos de profundo contenido simbólico. El Lunes Santo, pone el foco en episodios que condensan el sentido del mensaje de Jesús en sus últimos días.
Según explica ACI Prensa, esta jornada recuerda pasajes como la unción en Betania y la expulsión de los mercaderes del templo de Jerusalén, escenas que no sólo anticipan su pasión, sino que también revelan el fundamento de su autoridad, una que no se impone por la fuerza, sino que se sostiene en el amor, el servicio y la coherencia de sus actos.
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