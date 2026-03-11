Las 1.000 fotos que cuentan la historia de las fábricas de cerámica de El Carmen de Viboral

Durante buena parte del siglo XX se decía que la mitad de las familias colombianas desayunaban, almorzaban y cenaban en platos hechos en El Carmen de Viboral. Aunque los ritmos de producción cambiaron, las grandes fábricas desaparecieron y ahora el “Made in China” aparece al reverso de casi toda la loza de nuestras cocinas, la cerámica de este municipio del Oriente antioqueño se ha mantenido como una tradición gracias a su valor patrimonial.
Lea: Soñé su nombre, el documental nacido de un sueño que está en salas de cine en Colombia
La historia de esta práctica es la que narra La cerámica de El Carmen de Viboral: Retrato de una locería en 1980, libro que el fotógrafo Óscar Botero realizó como parte de su donación de más de 1.000 negativos de 35 mm tomados en las fábricas de loza del pueblo en los años ochenta.
La otra parte de este proyecto es una exposición que actualmente se encuentra disponible en la Alcaldía de El Carmen, con la que se busca preservar y revisitar las memorias de aquellos lugares, procesos y personas que, con el paso del tiempo, han hecho parte de esta tradición artesanal.
Como se relata en el libro –que incluye fragmentos de una investigación realizada años atrás por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA)–, el germen de la cerámica en el Oriente antioqueño comenzó a extenderse desde mediados del siglo XIX. En 1898, el envigadeño Eliseo Pareja Ospina construyó el primer horno de colmena en El Carmen, que dio origen a Eliseo Pareja O. y Cía., considerada “el papá” de las locerías del municipio.