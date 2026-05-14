¡Al nivel de Michael Jackson y Aerosmith! Karol G, la 8.ª artista en recibir Premio a la Excelencia Artística en los AMAs

La artista colombiana Karol G recibirá el Premio Internacional de Excelencia Artística en la 52ª edición de los American Music Awards (AMAs), un galardón que no se entregaba desde que fue otorgado a Whitney Houston en 2009.
Este reconocimiento celebra a un artista cuya música e influencia cultural han resonado globalmente, integrando a la paisa a una selecta lista de homenajeados que incluye a Michael Jackson, Beyoncé, Led Zeppelin y los Bee Gees.
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El camino hacia este hito ha estado marcado por una serie de logros inéditos en la industria; Karol G hizo historia recientemente al ser la primera artista latina en encabezar el festival Coachella, un éxito que se suma a sus más de 128.000 millones de streams y a ser la única mujer en ganar el Grammy al mejor álbum de música urbana por su trabajo Mañana Será Bonito.