¡Al nivel de Michael Jackson y Aerosmith! Karol G, la 8.ª artista en recibir Premio a la Excelencia Artística en los AMAs

La artista colombiana Karol G recibirá el Premio Internacional de Excelencia Artística en la 52ª edición de los American Music Awards (AMAs), un galardón que no se entregaba desde que fue otorgado a Whitney Houston en 2009. Este reconocimiento celebra a un artista cuya música e influencia cultural han resonado globalmente, integrando a la paisa a una selecta lista de homenajeados que incluye a Michael Jackson, Beyoncé, Led Zeppelin y los Bee Gees. Entérese: Karol G, Diana Trujillo, Linda Caicedo, entre las mujeres más poderosas de Colombia, según Forbes El camino hacia este hito ha estado marcado por una serie de logros inéditos en la industria; Karol G hizo historia recientemente al ser la primera artista latina en encabezar el festival Coachella, un éxito que se suma a sus más de 128.000 millones de streams y a ser la única mujer en ganar el Grammy al mejor álbum de música urbana por su trabajo Mañana Será Bonito.

Billboard destaca que dicho álbum fue el primero en español de una artista femenina en debutar en el número uno del Billboard 200, consolidando su impacto en el mercado anglo y global. La ceremonia se llevará a cabo el próximo 25 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, bajo la conducción de Queen Latifah. Le puede interesar: Esta es la millonaria cifra que habría recibido Karol G por presentarse en Coachella Durante el anuncio, los productores ejecutivos Barry Adelman y Alexi Mazareas afirmaron en un comunicado conjunto que “Karol G ha redefinido lo que significa ser un artista global. A través de su autenticidad, logros innovadores y poderosa conexión con fans en todo el mundo, ha ayudado a llevar la música latina a alturas sin precedentes”. Los directivos añadieron que se sienten orgullosos de honrarla “por su extraordinario impacto en la música y la cultura a nivel mundial”.

Además de recibir el homenaje, la artista subirá al escenario para una actuación en vivo, compartiendo la gala con otros artistas confirmados como el colombiano Maluma y Keith Urban, en una noche donde Taylor Swift lidera las nominaciones con ocho menciones. Conozca: Taylor Swift busca registrar su voz y su imagen como marcas para protegerse de la IA

Para los seguidores en el país que deseen sintonizar la gala de los American Music Awards 2026, la presentación de Karol G y el resto de la ceremonia se podrán ver a partir de las 7:00 p. m. hora de Colombia a través de CBS y Paramount+.

Este reconocimiento coincide con el éxito masivo de su nueva producción, Tropicoqueta, álbum que debutó en el primer puesto de la lista Top Latin Albums y que sustenta su actual gira Viajando Por El Mundo Tropitour. Esta serie de conciertos ha demostrado el poder de convocatoria de la colombiana al vender dos millones de boletos en apenas cuatro días, lo que obligó a expandir el calendario de 39 a 63 presentaciones en estadios de todo el mundo debido a la abrumadora demanda.

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