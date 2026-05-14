Investigan muerte de un joven tras hacerse un tatuaje en Expotatuaje, en Plaza Mayor

Una infección luego de hacerse un tatuaje en una pierna le habría ocasionado la muerte a Juan Felipe Palacio Vélez, de 26 años. Este joven se habría grabado en su piel una figura de grandes dimensiones durante la edición 16 de Expotatuaje, que se realizó el pasado fin de semana en Plaza Mayor, en Medellín.
La fiscal Alexandra Vélez, madre del fallecido, relató que “mi hijo se tatuó durante la feria, los tres días de la feria. Se hizo un tatuaje muy extenso en una pierna y empezó el lunes con indisposición y para el martes tuvo un paro cardíaco”.