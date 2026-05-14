Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Investigan muerte de un joven tras hacerse un tatuaje en Expotatuaje, en Plaza Mayor

El fallecido, de 26 años, empezó a presentar complicaciones un par de días después de tatuarse una de sus piernas. Los médicos aseguraron que la muerte se debió a una infección tras hacerse este dibujo.

  • Juan Felipe Palacio Vélez, de 26 años, murió este miércoles en el Hospital General de Medellín, donde tuvo que ser remitido por cuenta de una infección que se originó en un tatuaje que se hizo en Expotatuaje, según sus familiares. FOTOS: CAMILO SUÁREZ Y CORTESÍA
    Juan Felipe Palacio Vélez, de 26 años, murió este miércoles en el Hospital General de Medellín, donde tuvo que ser remitido por cuenta de una infección que se originó en un tatuaje que se hizo en Expotatuaje, según sus familiares. FOTOS: CAMILO SUÁREZ Y CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 3 horas
bookmark

Una infección luego de hacerse un tatuaje en una pierna le habría ocasionado la muerte a Juan Felipe Palacio Vélez, de 26 años. Este joven se habría grabado en su piel una figura de grandes dimensiones durante la edición 16 de Expotatuaje, que se realizó el pasado fin de semana en Plaza Mayor, en Medellín.

La fiscal Alexandra Vélez, madre del fallecido, relató que “mi hijo se tatuó durante la feria, los tres días de la feria. Se hizo un tatuaje muy extenso en una pierna y empezó el lunes con indisposición y para el martes tuvo un paro cardíaco”.

Ante la gravedad de la situación, de inmediato lo remitieron hacia el Hospital General, donde le tuvieron que hacer varias reanimaciones que no surtieron efecto. Por el contrario, primero tuvo una muerte cerebral y a las 7:30 de la mañana del miércoles falleció.

“Esto pasó por una sepsis de ese tatuaje, es decir, que el tatuaje le provocó una bacteria. Al menos los médicos determinaron eso, que el tatuaje le había ocasionado la bacteria”, explicó la mamá de este joven, apasionado por los tatuajes.

Entérese: “Me lo hice por impulso... y me arrepentí”: las historias detrás de quienes deciden borrar sus tatuajes

De hecho, Juan Felipe tenía tatuado todo su cuerpo y su nuevo deseo era hacerse una imagen de un mago, que cubría toda su pierna. Por esta razón fue a la feria viernes, sábado y domingo, para cumplir con las tres sesiones de tatuaje.

Luego de este fallecimiento, los familiares pidieron explicaciones a los organizadores de este festival sobre las condiciones de salubridad con las que deben contar estos espacios, argumentando que muchos de estos no se cumplieron.

“Allá hacen esos tatuajes sin ninguna asepsia, a la vista de todo mundo, y es una cosa de mucha irresponsabilidad porque hacen eso en un palacio, en un salón de Plaza Mayor. Allá tatúan a una persona en esas condiciones y hay que tener en cuenta que un tatuaje es una herida que requiere cuidados”, explicó Vélez.

Le puede interesar: Expotatuaje Medellín celebra 15 años como epicentro del tatuaje mundial y suma por primera vez Expoanimé

Sobre las denuncias relacionadas con la muerte de Juan Felipe, los organizadores de Expotatuaje están analizando detalladamente el caso y hablando con el tatuador y con algunos especialistas de la salud que le hizo la figura a este joven para pronunciarse sobre lo sucedido.

En cuanto a Juan Felipe, según su mamá, era una persona apasionada por las motocicletas y los tatuajes, situación que hace aún más extraña su muerte. “Era un muchacho muy sano, que no tenía riesgos y le gustaba también trabajar con la madera”, señaló.

Expotatuaje es un festival que se comenzó a hacer en 2010 en Medellín y para este año reunió artistas de 25 países. Además de los tatuajes, hubo un evento relacionado con la cultura Geek y contó con 420 stands para 75 expositores. Se estima que este año contó con la asistencia de más de 120.000 personas.

Temas recomendados

Sistema de salud
Muerte
Tatuajes
Hospitales
Exposiciones Medellín
Medellín
Plaza Mayor
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos