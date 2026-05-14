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¿Qué es el norovirus, la enfermedad que ya provocó el confinamiento de un crucero con 1.700 personas?

Un crucero en Francia se encuentra bajo medidas sanitarias luego de que un adulto mayor falleciera en altamar. 1.700 personas que viajan en la embarcación están confinadas por la contagiosidad del virus.

  • El crucero Ambition fue confinado en Francia producto de un brote de norovirus que es la principal causa de gastroenteritis. Foto: AFP y Getty Images
    El crucero Ambition fue confinado en Francia producto de un brote de norovirus que es la principal causa de gastroenteritis. Foto: AFP y Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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Sin aún erradicar en 100 % brote de hantavirus surgido en el crucero MV Hondius que zarpó desde Ushuaia, Argentina, una nueva embarcación está en la mira por una emergencia sanitaria. El crucero Ambition ha presentado un brote de norovirus.

El barco transporta a más de 1.700 personas que zarparon de las islas Shetland, Escocia, el pasado 6 de mayo y pasó por los puertos de Belfast en Irlanda y Liverpool en Inglaterra. Cuando llegó a suelo francés pasó por Brest y en Burdeos fue detenido y confinado.

Lea también | Otro crucero en crisis: confinan a 1.700 personas en Francia tras la muerte de un pasajero a bordo

En Francia se notificó el domingo pasado, 10 de mayo, el fallecimiento de un pasajero británico de 92 años. El operador Ambassador Cruise Line informó que desconocía la causa exacta de su muerte. Tiempo después, la Agencia Regional de Salud de Nueva Aquitania confirmó que el deceso del hombre se debió a un episodio de gastroenteritis.

La situación se agravó en la embarcación cuando se descubrió que en Brest, el 11 de mayo, aproximadamente 80 pasajeros y al menos un tripulante presentaron síntomas de vómitos, diarrea y deshidratación.

Debido al aumento de casos, los pasajeros que presentaron esos síntomas fueron aislados de manera estricta en sus camarotes para evitar la propagación del virus y están recibiendo atención médica continua por parte del equipo del crucero.

Con este escenario, las autoridades francesas suspendieron todos los desembarques e hicieron pruebas de laboratorios. Estas descartaron alguna relación con hantavirus pero confirmaron que el patógeno presente es el norovirus.

¿Qué es el norovirus?

Este patógeno encontrado en el crucero Ambition es descrito por portales médicos como un virus de ARN monocatenario perteneciente a la familia Caliciviridae y fue identificado en 1968 como “virus de Norwalk”.

El norovirus es reconocido por ser la principal causa de gastroenteritis aguda en el mundo y su propagación es por contacto directo de persona a persona, por vía ambiental o mediante el consumo de agua o alimentos contaminados, como mariscos crudos.

En cuanto a sus síntomas, estos suelen aparecer de forma repentina tras un periodo de incubación de 12 a 48 horas siendo los más frecuentes vómitos, diarrea acuosa, náuseas, dolor abdominal, fiebre y dolores corporales.

Aunque es frecuente que los pacientes se recuperen del virus en un plazo de 1 a 3 días con reposo, esta enfermedad puede representar un peligro ya que, en otros escenarios puede provocar una deshidratación severa que puede requerir hospitalización para administrar líquidos vía intravenosa.

Las poblaciones más vulnerables son niños, ancianos y personas inmunocomprometidas que en caso de ser contagiados pueden requerir hospitalización. Se estima que este virus puede causar hasta 278.000 muertes en un año a nivel global.

Conozca: La OMS pide a los países que sigan sus directrices para frenar el hantavirus: “Los virus no conocen fronteras”

El norovirus y su relación con los cruceros

A diferencia del MV Hondius, que presentó un brote de una enfermedad que proviene de los roedores como el hantavirus, ambientes como el crucero Ambition puede ser propicios para el norovirus.

De hecho, en la comunidad médica este patógeno es apodado el virus de los cruceros debido a la presencia de varios factores en estas embarcaciones que aumentan su riesgo.

Uno de esos aspectos son los espacios confinados, pues la alta densidad de personas en espacios reducidos y con mucha proximidad facilita la diseminación rápida del virus. Otro tema a tener en cuenta son las interacciones sociales intensas debido a que el contacto constante en áreas comunes, restaurantes de autoservicio y excursiones favorece la transmisión de persona a persona.

En el crucero, como medidas de seguridad, se ha implementado una desinfección profunda de superficies y áreas públicas, orientación constante a los viajeros sobre el lavado de manos frecuente y el cierre de restaurantes de autoservicio, pues justamente los lugares donde hay preparación de alimentos de manera colectiva son el mayor foco para contagio de este tipo de virus.

Siga leyendo: OMS eleva a 11 los casos positivos por hantavirus y ahora sí reconoce que la situación del brote “podría cambiar”

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo se contagia el norovirus dentro de un crucero?
El norovirus se transmite principalmente por contacto directo entre personas, superficies contaminadas, alimentos o agua infectada. En cruceros, la propagación es más rápida debido a los espacios cerrados y la convivencia constante entre pasajeros.
¿Cuáles son los síntomas del norovirus y cuánto duran?
Los síntomas incluyen vómitos, diarrea acuosa, náuseas, dolor abdominal, fiebre y malestar general. Generalmente aparecen entre 12 y 48 horas después del contagio y pueden durar de 1 a 3 días, aunque en casos graves puede requerir atención médica por deshidratación.
¿Quiénes son más vulnerables al norovirus?
Los niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados son los más vulnerables. En estos casos, la infección puede generar complicaciones como deshidratación severa que requiera hospitalización.

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