“El equipo viene creciendo”: Tiberti y Leyser Chaverra analizaron el triunfo del DIM ante Jaguares

Señaló que el DIM tuvo control del balón en el primer tiempo, aunque reconoció que faltó mayor profundidad para generar más oportunidades de gol. “El equipo lograba tener buena secuencia de pases y controlaba el juego, pero nos faltó encontrar mejor cómo hacer daño en los últimos metros”.

Según explicó, en los últimos ocho partidos el equipo solo ha sufrido una derrota, lo que refleja una tendencia positiva tanto en el juego como en la confianza del grupo.

Tiberti resaltó que, más allá de algunas críticas recientes, el Medellín atraviesa un buen momento en cuanto a resultados y rendimiento.

El Independiente Medellín consiguió una valiosa victoria 2-1 como visitante frente a Jaguares de Córdoba en la fecha 11 de la Liga BetPlay. Tras el partido, el asistente técnico Giuliano Tiberti y el jugador Leyser Chaverra analizaron el triunfo, destacaron la evolución del equipo y explicaron las claves de la remontada.

Para el entrenador, uno de los ajustes clave fue mejorar la interpretación del partido en fase ofensiva, especialmente en el segundo tiempo, donde el equipo logró mayor control y más opciones para marcar.

El empate parcial terminó siendo un punto de inflexión para el equipo antioqueño.

Tiberti explicó que, luego del gol que igualó el partido, el equipo se fortaleció en lo anímico y terminó imponiendo su juego. “El equipo anímicamente se montó en el partido y creo que al final lo ganó con mérito”.

Además, valoró el esfuerzo físico de los jugadores, teniendo en cuenta el desgaste reciente y las condiciones climáticas complicadas de Montería.

El asistente destacó que el plantel tuvo poco tiempo de recuperación después de su compromiso anterior, sumado al viaje y al fuerte calor en la plaza cordobesa.

Por su parte, Leyser Chaverra habló sobre su actuación en el partido, donde incluso tuvo que desempeñarse en distintas posiciones.

El jugador explicó que comenzó el encuentro como lateral izquierdo y luego cambió de banda durante el compromiso, cumpliendo con lo que el cuerpo técnico le pidió.

“Yo trabajo donde me pongan. Soy un obrero para este equipo y siempre voy a dar el 100 %”.

Chaverra también asumió el rol de capitán en este partido, una responsabilidad que, según afirmó, afronta con naturalidad debido a la buena relación que mantiene con sus compañeros.

“Somos varios capitanes en el equipo. Hoy me tocó a mí y trato de estar hablando, pendiente de todo dentro de la cancha”.

El defensor también reveló qué se habló en el entretiempo para mejorar el rendimiento del equipo.

El mensaje del cuerpo técnico fue claro: mantener el buen manejo de balón pero ser mucho más profundos en ataque y aprovechar mejor los espacios que dejaba el rival.

Ese ajuste permitió que el equipo encontrara el penal que cambió el rumbo del encuentro.

“Fuimos encima de ellos y afortunadamente conseguimos el penalti. Ahí nos montamos en el partido”.

Jóvenes y recuperaciones, señales positivas

Otro de los aspectos que destacó Tiberti fue el aporte de los jugadores jóvenes y canteranos, quienes han tenido minutos importantes en medio de algunas bajas en el plantel.