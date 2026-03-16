“El equipo viene creciendo”: Tiberti y Leyser Chaverra analizaron el triunfo del DIM ante Jaguares

El Independiente Medellín consiguió una valiosa victoria 2-1 como visitante frente a Jaguares de Córdoba en la fecha 11 de la Liga BetPlay. Tras el partido, el asistente técnico Giuliano Tiberti y el jugador Leyser Chaverra analizaron el triunfo, destacaron la evolución del equipo y explicaron las claves de la remontada.
Tiberti resaltó que, más allá de algunas críticas recientes, el Medellín atraviesa un buen momento en cuanto a resultados y rendimiento.
Según explicó, en los últimos ocho partidos el equipo solo ha sufrido una derrota, lo que refleja una tendencia positiva tanto en el juego como en la confianza del grupo.
Señaló que el DIM tuvo control del balón en el primer tiempo, aunque reconoció que faltó mayor profundidad para generar más oportunidades de gol. “El equipo lograba tener buena secuencia de pases y controlaba el juego, pero nos faltó encontrar mejor cómo hacer daño en los últimos metros”.