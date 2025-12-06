Arte urbano en Medellín: murales renuevan tres Mascerca como espacios culturales de barrio

Tres sedes Mascerca del Distrito se transformaron en espacios intervenidos con arte urbano como parte de la Bienal LATIDOS 2025, una iniciativa que busca acercar la oferta institucional a los barrios y consolidar a Medellín como una ciudad-galería. Las sedes La Floresta, Belén y El Poblado recibieron murales elaborados por jóvenes artistas, en un proceso coordinado por la Agencia APP, la Secretaría de Cultura Ciudadana y Comunigraff.

Según informó la administración distrital, las intervenciones hacen parte de la campaña Qué Orgullo Medellín, orientada a promover identidad, confianza y sentido de pertenencia. Desde esta estrategia, los Mascerca —considerados puntos de atención ciudadana cercanos a la comunidad— se convierten en espacios para visibilizar historias locales y elementos representativos de cada territorio.

En La Floresta, la artista Ana Milena Tamayo Destousse (Morfe) creó el mural Más cerca de ti, inspirado en un paisaje urbano cotidiano. Su obra incluye transeúntes, una familia, un perro y una zarigüeya, animal frecuente en esta zona. La intervención se realizó tras reuniones con la comunidad y con los servidores de la sede. “Priorizé la familia y una visión de lo cotidiano”, explicó la artista, quien tardó tres días en completar la pieza.