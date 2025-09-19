Amores Perros cumple 25 años y vuelve a las salas de cine para celebrar

Dos años antes del estreno de Ciudad de Dios, la película brasileña de alto impacto global, los dioses aztecas se confabularon para que una serie de jóvenes talentos en la actuación, un atrevido y novato director de cine, un escritor con alma de cazador y un verdadero genio de la música alternativa latina, se encontraran en un universo creativo para hacer una película que marcaría un antes y un después en la cinematografía latinoamericana: Amores Perros. Le puede interesar: Un poeta será la película colombiana que represente a Colombia en los Óscar y los Goya La película que lanzó a la fama a Gael García Bernal en la actuación, a Alejandro González Iñárritu como ese joven director que lideraría la avanzada mexicana en Hollywood, a Guillermo Arriaga como ese narrador que desde la literatura o el cine impacta, seduce e incomoda a la vez, y con Gustavo Santaolalla mostrando una faceta artística en el complicado mundo de las bandas sonoras. Son dos décadas y media de mantenerse vigente, de seguir cautivando a nuevos públicos, mientras que sus más fieles seguidores vuelven periódicamente a ella, a esas historias trágicas que se van entrelazando en la caótica Ciudad de México.

¿Dónde y cuándo será el reestreno en Colombia y el mundo?

Ahora, Mubi adquiere los derechos globales para si reestreno en cine y su llegada exclusiva a la plataforma en su edición revisada y restaurada.

La nueva versión restaurada se estrenó el pasado 20 de mayo de 2025 en la selección Clásicos de Cannes en la edición 78° del Festival de Cine de Cannes, con la presencia de Alejandro González Iñárritu y Gael García Bernal. La restauración estuvo bajo la supervisión de Criterion Collection, Estudio Mexico Films y Altavista Films, con la supervisión de color de Iñárritu.

El legado de “Amores Perros” en la historia del cine

Considerada como una de las películas más importantes del cine del siglo XXI, Amores Perros se estrenó en el Festival de Cine de Cannes en el año 2000, donde ganó el Gran Premio de la Semana de la Crítica, impulsando así la carrera internacional de Iñárritu. Un retrato visceral y multinarrativo del amor, la pérdida y la supervivencia en la Ciudad de México, la película obtuvo una nominación al Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa y sigue siendo un referente del cine contemporáneo. Para saber más: ¿Qué pasará con los shows programados del rapero D4vd tras el cadáver de una joven hallado en su Tesla? Efe Cakarel, Fundador y CEO de MUBI, comentó: “Amores Perros es uno de los debuts más electrizantes de la historia del cine. Veinticinco años después de su premiere en Cannes, se siente tan urgente y viva como siempre. Nos sentimos profundamente honrados de trabajar con Alejandro para llevar esta obra maestra a las nuevas generaciones del público de todo el mundo”. Mack Books publicará este verano un volumen conmemorativo de la cinta que incluirá fotografías inéditas del rodaje, storyboards y stills del making-of de la película. También se está preparando una instalación global inspirada en la película, prevista para llegar a varias ciudades. Se inaugurará en Milán en la Fondazione Prada (del 18 de septiembre de 2025 al 26 de febrero de 2026) y posteriormente en Ciudad de México en LagoAlgo (del 5 de octubre de 2025 al 4 de enero de 2026), con nuevas ubicaciones por anunciar. En las salas de cine de Colombia tendrá su reestreno remasterizado el 09 de octubre. Este esperado reestreno está acompañado de un nuevo póster y tráiler, como parte de las actividades globales en festejo de su 25 aniversario.