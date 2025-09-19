Amores Perros cumple 25 años y vuelve a las salas de cine para celebrar

Dos años antes del estreno de Ciudad de Dios, la película brasileña de alto impacto global, los dioses aztecas se confabularon para que una serie de jóvenes talentos en la actuación, un atrevido y novato director de cine, un escritor con alma de cazador y un verdadero genio de la música alternativa latina, se encontraran en un universo creativo para hacer una película que marcaría un antes y un después en la cinematografía latinoamericana: Amores Perros.
Le puede interesar: Un poeta será la película colombiana que represente a Colombia en los Óscar y los Goya
La película que lanzó a la fama a Gael García Bernal en la actuación, a Alejandro González Iñárritu como ese joven director que lideraría la avanzada mexicana en Hollywood, a Guillermo Arriaga como ese narrador que desde la literatura o el cine impacta, seduce e incomoda a la vez, y con Gustavo Santaolalla mostrando una faceta artística en el complicado mundo de las bandas sonoras.
Son dos décadas y media de mantenerse vigente, de seguir cautivando a nuevos públicos, mientras que sus más fieles seguidores vuelven periódicamente a ella, a esas historias trágicas que se van entrelazando en la caótica Ciudad de México.