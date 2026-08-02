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Las González Toro, de Villatina, y la historia de su llamado musical

Las hermanas González Toro aprendieron a tocar instrumentos de cuerda en la Red de Escuelas de Música de Medellín. Ahora tiene un grupo.

  • De izquierda a derecha: Susana (21 años), Seleste (18), Saray (23) y Salomé (20). Las cuatro aprendieron a tocar instrumentos de cuerda en la Red de Escuelas de Música de Villatina FOTO Julio César Herrera.
    De izquierda a derecha: Susana (21 años), Seleste (18), Saray (23) y Salomé (20). Las cuatro aprendieron a tocar instrumentos de cuerda en la Red de Escuelas de Música de Villatina FOTO Julio César Herrera.
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

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hace 25 minutos
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Todos los hijos del matrimonio González Toro tienen un nombre que inicia con la S. En orden de mayor a menor son Saray, Susana, Salomé, Seleste, Sol, Sorangie, Santiago, Samuel, Sofía, Samara y Selena. Salomé, de 20 años, dice que sus padres escogieron esos nombres con un sentido: el de infundirles los valores de la santidad, la sabiduría y la solidaridad. Hay otro rasgo que comparten estos hermanos: todos pasaron o están en las clases de la Red de Escuelas de Música de Medellín, en la sede de Villatina.

Lea también: Aprender a ser humanos con la música, el impacto de La Red en Medellín

Hace tres años, las cuatro mayores crearon el grupo Acordes Divinos. Cada una interpreta un instrumento de cuerda: Susana toca el contrabajo, Seleste la viola, Salomé el violonchelo y Saray el violín. Hasta ahora, Acordes Divinos se ha presentado en eventos religiosos (bautizos y bodas), además de eventos sociales de carácter familiar. Acordes Divinos tiene un repertorio que incluye piezas del folclore colombiano y algunas de las músicas sinfónicas actuales. Por ejemplo, el día que EL COLOMBIANO las visitó en la Casa de la Cultura Las Estancias ensayaban Oblivion, de Astor Piazzola; Palladio, de Karl Jenkins y un Mosaico decembrino.

Todas iniciaron su formación musical al mismo tiempo. Saray recuerda que tenía cerca de 12 años cuando ingresó a la escuela y que cada hermana eligió el instrumento que interpreta actualmente. En ese momento no contaban con instrumentos propios, por lo que la Red les prestaba los que utilizaban para estudiar y ensayar. Las primeras presentaciones se dieron en el seno del hogar. En el Día de la Madre, el Día del Padre o los cumpleaños interpretaban piezas musicales para sus padres y familiares. También comenzaron a participar en las misas de la Parroquia El Salvador.

Con el tiempo, personas que las escuchaban empezaron a invitarlas para acompañar matrimonios, primeras comuniones y otras ceremonias. Ese interés hizo que decidieran crear una agrupación con nombre propio para atender las solicitudes que llegaban por recomendación de quienes ya las habían visto. Así nació Acordes Divinos, un proyecto que en el que también participan los hermanos Julián y Mateo Alzate y Ana Céron.

Aunque la música ocupa un lugar importante en sus vidas, cada una ha seguido caminos diferentes en su formación académica. Saray es periodista, Susana está en octavo semestre de Medicina, Salomé estudia Atención Prehospitalaria y Seleste comenzó la carrera de derecho. Para ellas, el proyecto también ha fortalecido la relación familiar. Explican que compartir ensayos, presentaciones y reuniones musicales les ha permitido mantenerse unidas a pesar de las diferencias que, como en cualquier familia, surgen con el paso del tiempo.

Reconocen que entre hermanos existen discusiones, pero aseguran que sus padres siempre les enseñaron la importancia del perdón y la reconciliación. También consideran que crecer en una familia numerosa les ha permitido apoyarse mutuamente en distintas etapas de la vida.

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Durante la conversación, las hermanas describieron las cualidades que identifican en cada integrante del grupo. Señalaron que Seleste tiene la chispa del humor, Salomé representa la fortaleza, Susana se encarga de la organización y la coordinación de la agrupación, mientras que Saray ejerce su papel de hermana mayor al cuidar y aconsejar a las demás.

La Red de Escuelas de Música de Medellín

Fundada por Juan Guillermo Ocampo, la Red de Escuelas de Música de Medellín es un proyecto de la Secretaría de Cultura Ciudadana que promueve la formación musical de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. El programa, reglamentado por el Decreto 2165 de 2019, hace parte de la Red de Prácticas Artísticas y Culturales de Medellín y realiza su labor a través de 28 escuelas de música y 11 agrupaciones integradas, con la participación de más de 6.300 niños y jóvenes en 15 comunas y tres corregimientos del Distrito. En 30 años de trabajo, la red ha beneficiado a más de 80.000 personas.

¿Qué es Acordes Divinos y cómo nació esta agrupación de Medellín?
Acordes Divinos es un ensamble de cuerdas conformado inicialmente por cuatro hermanas de la familia González Toro. El grupo nació hace tres años, después de que comenzaran a recibir invitaciones para tocar en ceremonias religiosas y eventos familiares gracias a las presentaciones que realizaban en su parroquia y en reuniones familiares.
¿Cómo influyó la Red de Escuelas de Música de Medellín en la formación de Acordes Divinos?
La Red de Escuelas de Música fue fundamental para su formación. Las hermanas comenzaron allí sus estudios musicales, recibieron instrumentos en préstamo cuando no tenían propios y adquirieron la preparación que posteriormente les permitió conformar su agrupación.
¿Qué es la Red de Escuelas de Música de Medellín?
La Red de Escuelas de Música de Medellín es un programa de la Secretaría de Cultura Ciudadana que promueve la formación musical de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Funciona a través de 28 escuelas de música y 11 agrupaciones integradas, con más de 6.300 participantes en 15 comunas y tres corregimientos del Distrito.

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