El rastro de las frambuesas y la muerte de la primera esposa que conectan con Zulma Guzmán: así se habría planeado envenenamiento de niñas

El 5 de abril de 2025, en un apartamento del barrio Rosales, en el norte de Bogotá, tres menores de edad se reunieron a pasar una tarde cualquiera. Habían salido del colegio Los Nogales, y la idea era sencilla: preparar unas galletas, compartir un rato antes de volver a casa. En medio de la tarde, un domicilio con un frasco de frambuesas achocolatadas que, según las indicaciones del mensajero, eran un regalo para la familia, llegó a la casa. Aunque las menores se negaron a recibirlo, el domiciliario insistió en que el paquete fuera recibido, tal cual la instrucción de la remitente.
Las niñas probaron las frutas. También lo hizo un joven adulto que las acompañaba –hermano de una de ellas–. Para la madrugada del día siguiente, todos presentaban síntomas como vómito, náuseas o un dolor abdominal difícil de explicar. La familia decidió llevarlos a la Fundación Santa Fe de Bogotá. A pesar de los esfuerzos, dos de las adolescentes —Inés de Bedout y Emilia Forero— fallecieron entre el 5 y el 9 de abril. Los demás lograron sobrevivir, aunque con secuelas.
