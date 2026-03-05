Los sueldazos que ganan los pilotos de la Fórmula 1 en 2026, un negocio que mueve US$3.000 millones al año

El ruido enfurecido de los motores y de las llantas rozando el asfalto a velocidades que superan los 380 kilómetros por hora (graining) se volverán a ver y escuchar desde este fin de semana con el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1, que se inicia en Melbourne, Australia, con un nuevo campeonato que promete cambios en la parrilla por la entrada en vigor de una nueva reglamentación técnica. Pero más allá de la disputa que se libra en los circuitos, hay una carrera que ya está sentenciada previo al arranque del campeonato. Mientras el británico Lando Norris (McLaren) llega como campeón defensor, el neerlandés Max Verstappen (RedBull) busca recuperar el trono, buscando su pentacampeonato, liderando, además, la lista de los pilotos mejor pagados del circuito. De acuerdo con estimaciones recopiladas por el portal especializado RacingNews365 a partir de fuentes dentro del paddock de la F-1, Verstappen encabeza la grilla salarial de la élite del automovilismo con un ingreso anual cercano a US$70 millones, sin incluir bonificaciones por resultados ni contratos de patrocinio personales.

En el segundo lugar aparece el británico Lewis Hamilton, quien tras su llegada a Scuderia Ferrari percibe alrededor de US$60 millones al año. Con bonificaciones y acuerdos comerciales, el siete veces campeón del mundo podría alcanzar ingresos totales cercanos a US$100 millones en una temporada. El podio salarial lo completa el monegasco Charles Leclerc, también piloto de Ferrari, con ingresos estimados de US$34 millones por temporada. Estas cifras son fiel muestra del peso económico que ha adquirido el campeonato en los últimos años, que ha sido impulsado por el crecimiento de su audiencia global y por el aumento de la inversión comercial alrededor de las escuderías y el propio campeonato.

Un negocio que no deja de crecer

La Fórmula-1 atraviesa un momento de expansión financiera. Un estudio de Ampere Analysis proyecta que el gasto en patrocinio dentro del campeonato superará los US$3.000 millones en 2026, lo que representaría un incremento potencial del 15% frente al año anterior. Las empresas tecnológicas lideran esta ola de inversión, con cerca de US$565 millones destinados a acuerdos comerciales con equipos y con el campeonato. En este segmento destacan compañías como Hewlett Packard Enterprise y Oracle, mientras que los acuerdos vinculados a inteligencia artificial han ganado terreno en los últimos meses. Entre los nuevos convenios figuran alianzas como Meta con Mercedes-AMG Petronas Formula One Team y Anthropic con Williams Racing, reflejo de cómo el sector tecnológico se ha convertido en uno de los principales motores financieros del campeonato. El patrocinio principal de los equipos continúa siendo el activo comercial más valioso. Para esta temporada, se estima que el gasto total en este tipo de acuerdos superará los US$500 millones, con contratos como el de Mastercard con McLaren Formula-1 Team, que rondaría los US$100 millones anuales.

Australia abre el calendario

La temporada 2026 arranca entre el 6 y el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park, en Melbourne. La carrera se disputará pese a los ajustes logísticos que debieron realizar equipos y personal del campeonato debido a las restricciones de viaje en Oriente Medio, tras recientes tensiones geopolíticas por escalada de Israel y EE. UU. contra Irán, que afectaron algunas rutas aéreas utilizadas por las escuderías. Según explicó el director ejecutivo del Gran Premio de Australia, Travis Auld, "la organización logró reorganizar rápidamente los vuelos y confirmó que todos los equipos llegarán dentro de los tiempos previstos", por lo que la competencia se desarrollará sin contratiempos. El campeonato de este año contará con 24 Grandes Premios, que se extenderán hasta diciembre, cuando el calendario cierre con el Gran Premio de Abu Dhabi.

Día, hora y transmisión del Gran Premio de Australia 2026