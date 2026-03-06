Ellos son los conjueces que definirán la suerte de los congresistas del caso UNGRD

La definición sobre si seis congresistas investigados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) serán enviados a juicio y eventualmente a prisión quedó ahora en manos de dos conjueces designados por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de los juristas Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca Alvarado, quienes deberán estudiar la ponencia que propone acusar formalmente a los implicados y definir, junto con los magistrados, si procede una medida de aseguramiento en su contra.

Los investigados son los congresistas Wadith Manzur, Liliana Esther Bitar, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique, Juan Pablo Gallo, así como el exrepresentante Juan Diego Muñoz. La intervención de los conjueces se volvió necesaria después de que la Sala de Instrucción quedara empatada en la votación sobre la situación judicial de los congresistas. Ante la falta de mayoría, el reglamento obliga a llamar conjueces para destrabar la decisión, lo que convierte su voto en determinante para el rumbo del proceso.

¿Quiénes son los conjueces?

Javier Fernando Fonseca Alvarado es abogado especialista en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás y magíster en Derecho de la Universidad de los Andes. A lo largo de su carrera se ha desempeñado como litigante, asesor y consultor en derecho penal y constitucional.mTambién ha tenido una amplia trayectoria académica. Ha sido decano de las facultades de Derecho de las universidades Católica de Colombia, Militar Nueva Granada, Cervantes San Agustín y Los Libertadores. En el ámbito docente ha dictado cátedras relacionadas con derecho probatorio, principios de la prueba judicial y sistema penal acusatorio en varias maestrías y especializaciones.