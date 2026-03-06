Sicarios irrumpieron en vivienda en San Rafael para asesinar a un joven, pero la víctima terminó siendo su hermana

Un nuevo hecho violento se registró en el Oriente antioqueño. En el municipio de San Rafael, sicarios irrumpieron en una vivienda y dispararon contra dos hermanos. Aunque el ataque, al parecer, iba dirigido contra el joven de la familia, quien murió fue su hermana, una mujer de 32 años.

El crimen ocurrió el jueves 5 de marzo de 2026 hacia las 12:05 del mediodía en la vereda Balsas, un sector rural ubicado a aproximadamente 15 minutos del casco urbano del municipio.

De acuerdo con la información preliminar conocida por las autoridades, el cuerpo sin vida de Maryluz Quinchía García, de 32 años, fue trasladado por personal del Cuerpo de Bomberos hasta la morgue municipal de San Rafael. La mujer presentaba una herida por arma de fuego en la pelvis, lado derecho, lesión que le ocasionó la muerte.

En el mismo hecho resultó gravemente herido su hermano, Wilmer Quinchía García, de 21 años, quien recibió múltiples impactos de bala. Según el reporte oficial, el joven presenta tres heridas en el flanco derecho y dos más en la región dorsal.

Las primeras labores de vecindario adelantadas por las autoridades indican que dos hombres encapuchados llegaron hasta la residencia donde se encontraban los hermanos y, sin mediar palabra, abrieron fuego en repetidas ocasiones. Tras cometer el ataque, los sicarios huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Habitantes del sector alertaron a los organismos de socorro, que acudieron a la vivienda para trasladar a las víctimas. Sin embargo, Maryluz ya no presentaba signos vitales, mientras que su hermano fue remitido a un centro asistencial para recibir atención médica.

Por el momento, las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.