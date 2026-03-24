Orden de captura contra alias Zarco Aldinever pone en duda su muerte hace 7 meses. ¿Al fin qué pasó?

Dentro de los integrantes de la organización terrorista Segunda Marquetalia sobre los cuales pesa una orden de captura por el magnicidio del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, hubo un nombre que llamó la atención de la opinión pública: José Manuel Sierra Sabogal.
Este personaje, apodado “Zarco Aldinever”, es señalado de ser el comandante militar de dicha disidencia de las Farc, y hasta este martes se presumía muerto.
Al presentar el avance en la investigación penal y el afiche de los más buscados por el crimen, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, dijo este martes que para las autoridades no hay una confirmación certera de dicha muerte.
“Nosotros no tenemos evidencia de que esté muerto; para nosotros el ‘Zarco Aldinever’ está vivo, no hay ninguna evidencia corroborativa respecto al rumor que ha circulado de que habría sido asesinado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Es un rumor y, tan es así, que se expide la orden de captura”, comentó la funcionaria.
La historia de la supuesta muerte, tal cual lo informó EL COLOMBIANO en su momento, data del 5 de agosto de 2025, y partió de un comunicado distribuido por la Segunda Marquetalia, la estructura terrorista que comanda Luciano Marín Arango (“Iván Márquez”) desde Venezuela.