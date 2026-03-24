Orden de captura contra alias Zarco Aldinever pone en duda su muerte hace 7 meses. ¿Al fin qué pasó?

Dentro de los integrantes de la organización terrorista Segunda Marquetalia sobre los cuales pesa una orden de captura por el magnicidio del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, hubo un nombre que llamó la atención de la opinión pública: José Manuel Sierra Sabogal. Este personaje, apodado “Zarco Aldinever”, es señalado de ser el comandante militar de dicha disidencia de las Farc, y hasta este martes se presumía muerto. Al presentar el avance en la investigación penal y el afiche de los más buscados por el crimen, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, dijo este martes que para las autoridades no hay una confirmación certera de dicha muerte. “Nosotros no tenemos evidencia de que esté muerto; para nosotros el ‘Zarco Aldinever’ está vivo, no hay ninguna evidencia corroborativa respecto al rumor que ha circulado de que habría sido asesinado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Es un rumor y, tan es así, que se expide la orden de captura”, comentó la funcionaria. La historia de la supuesta muerte, tal cual lo informó EL COLOMBIANO en su momento, data del 5 de agosto de 2025, y partió de un comunicado distribuido por la Segunda Marquetalia, la estructura terrorista que comanda Luciano Marín Arango (“Iván Márquez”) desde Venezuela.

Dicho documento aseguraba que Sierra Sabogal fue asesinado por el Frente de Guerra Oriental del ELN, cuando se dirigía a una reunión en la frontera binacional. Allí, en un lugar indeterminado, habría sido víctima de una emboscada con explosivos, junto a cuatro subalternos, uno de ellos conocido como “Einer”. “Lamentablemente fuimos traicionados por una organización que considerábamos hermana en la lucha por una nueva Colombia en paz”, publicaron los marquetalianos. A partir de esa comunicación, Sierra Sabogal desapareció del radar de la Fuerza Pública. Las agencias de Inteligencia se dieron a la tarea de confirmar dicho reporte, pero hasta ahora no se ha logrado establecer con fuentes diferentes que haya sido asesinado. Tampoco se sabe dónde está. Sin embargo, seis días después el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se atrevió a darlo por hecho. “El ELN asesinó a el ‘Zarco Aldinever’. Lo que hicimos fue una validación a través de nuestros organismos de inteligencia, de revisar la autenticidad del comunicado de estos criminales”, relató. Incluso el presidente Gustavo Petro trinó el pasado 21 de marzo que “El Zarco Aldinever, jefe verdadero de la Segunda Marquetalia, dio la orden de matar al senador Uribe Turbay pero actuaba bajo otras órdenes (...). Estaban supeditados jerárquicamente a la junta nacional del narcotráfico de esmeralderos. De ellos Aldinever recibió la orden de asesinar al senador. En tierras de Venezuela el ELN puso una trampa a la dirección de la segunda marquetalia y cayeron con Aldinever asesinados”. En cuanto a la Junta Directiva del Narcotráfico, un cartel al que el Jefe de Estado hace referencia de manera recurrente, no hay pruebas de que haya participado en el magnicidio, según Camargo. Estas son cuestiones que ahora debe esclarecer la Fiscalía, en el marco de las averiguaciones por los autores intelectuales del magnicidio perpetrado en Bogotá el 7 de junio de 2025.

La trayectoria criminal de “Zarco Aldinever”

Al margen de esta situación, ¿cuál es la trayectoria de “Zarco Aldinever” en el mundo del terrorismo? Se sabe que en el pasado fue integrante del Bloque Oriental de las antiguas Farc, con área de influencia en Meta, Boyacá y Cundinamarca. Bajo el mando de líderes como “el Mono Jojoy” y “el Paisa”, perfeccionó la logística de las operaciones terroristas y los secuestros, participando en las llamadas “pescas milagrosas” en las carreteras. Coordinó el procesamiento de la coca en laboratorios clandestinos de la región y las extorsiones a las minas de esmeraldas. Siempre estuvo a la sombra de otros comandantes, hasta que “Iván Márquez” le dio poder en la Segunda Marquetalia, llevándoselo a Venezuela. Fue uno de los negociadores de esa agrupación en la mesa de conversaciones con el Gobierno Nacional, la cual está actualmente inactiva, por lo que perdió su estatus de negociador oficial mediante una resolución de la Casa de Nariño.

Augusto Rodríguez será escuchado en una audiencia

Otra línea de investigación apunta a esclarecer cuál podría ser la responsabilidad del esquema de seguridad asignado a Uribe Turbay durante el atentado sicarial. El director de la Policía, general William Rincón, contó que esos servidores públicos también están incluidos en la investigación “y tendrán que explicar cuál fue su procedimiento antes, durante y después del magnicidio”. Entre los presuntos implicados está Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y uno de los hombres más cercanos al presidente Petro, con quien compartió militancia en la antigua guerrilla del M-19. El mes pasado la Fiscalía retiró la solicitud de imputación de cargos contra Rodríguez, al considerar que no había reunido la evidencia suficiente para juzgarlo. Sin embargo, el ente acusador informó que será escuchado en una rendición de testimonio, solicitada por su defensa. La fiscal que llevaba esa indagación, además, fue incorporada al equipo de tareas especiales que investiga el crimen.