Cuatro abatidos del Clan del Golfo y dos soldados muertos en Urrao

Este jueves 7 de mayo, en horas de la tarde, tropas del Ejército Nacional se enfrentaron contra una subestructura del Clan del Golfo en el municipio de Urrao. En el enfrentamiento lograron abatir a cuatro integrantes del grupo ilegal; además, cayeron dos soldados profesionales en medio del combate y dos civiles resultaron heridos.

Los enfrentamientos ocurrieron en la vereda Santa Isabel, donde soldados del Batallón de Infantería Liviana N.º 11 Cacique Nutibara, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército, desarrollaron operaciones militares contra integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo.

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Según informó el Ejército Nacional, durante la operación fueron abatidos cuatro presuntos miembros de ese grupo armado ilegal. Además, las tropas incautaron material de guerra e intendencia que estaría siendo utilizado por la organización criminal en esa zona del departamento.

En medio de los combates murieron dos soldados profesionales que participaban en la ofensiva militar. La institución señaló que los uniformados fallecieron “en cumplimiento del deber” mientras adelantaban operaciones para proteger a la población civil y contrarrestar la presencia del grupo ilegal en el territorio.

El intercambio de disparos también afectó a la población civil. De acuerdo con las autoridades, dos habitantes de la zona resultaron heridos en medio del fuego cruzado y fueron trasladados al Hospital de Urrao y posteriormente serán evacuados vía aérea en una operación coordinada entre el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

La subestructura Edwin Román Velásquez Valle tiene presencia en varias zonas del suroeste antioqueño y ha sido señalada por las autoridades de participar en actividades relacionadas con narcotráfico, extorsión y control territorial. En los últimos meses, la Fuerza Pública ha intensificado las operaciones contra el Clan del Golfo en municipios como Urrao, Frontino y Dabeiba ante el incremento de acciones armadas y disputas ilegales en corredores estratégicos del occidente antioqueño.

Tras los enfrentamientos, el Ejército aseguró que mantendrá las operaciones militares en la región y expresó condolencias a las familias de los soldados fallecidos. “Honramos la memoria de nuestros héroes y reafirmamos el compromiso de continuar protegiendo a las comunidades”, indicó la institución en un comunicado.

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