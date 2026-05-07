MinSalud confirma que no hay casos de hantavirus en Colombia

El Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud (INS) informaron este jueves que, hasta el momento, no existe una alerta por presencia de hantavirus en Colombia, pese al seguimiento internacional que se realiza al brote detectado en el crucero MV Hondius, donde ya se registraron tres muertes y varios casos sospechosos en Europa.
A través de un comunicado oficial divulgado este 7 de mayo, las autoridades sanitarias señalaron que “actualmente no se han confirmado casos de infección por hantavirus en Colombia”, mientras mantienen activas las acciones de vigilancia epidemiológica tras la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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Según detalló el Ministerio, el evento internacional fue reportado por la OMS el pasado 2 de mayo y, con corte al 6 de mayo, se habían identificado ocho casos compatibles con la enfermedad: tres confirmados por laboratorio y cinco más en investigación, incluidos tres fallecimientos.