“Están presionando en los territorios para votar por Cepeda”: Claudia López en debate presidencial

Con los atriles de Iván Cepeda y Abelardo de La Espriella vacíos, Claudia López, Paloma Valencia y Sergio Fajardo hablaron sobre el problema de seguridad que enfrenta Colombia. Según la primera candidata mencionada, habría territorios en donde se estarían presentando presiones por parte de grupos armados para votar por el candidato del Pacto Histórico.
Sus declaraciones se dieron en el marco del debate presidencial organizado por EL COLOMBIANO y Teleantioquia a tres semanas de la jornada de elecciones.