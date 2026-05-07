Video | Destrozados con rastros de sangre: así quedaron algunos baños del Atanasio tras las protestas de hinchas del DIM

Un rastro de loza quebrada y tuberías arrancadas es el balance físico en el interior de la tribuna norte durante la noche de este jueves 7 de mayo. Lo que comenzó como un despliegue de luto visual, con cientos de aficionados vestidos de negro, cambió rápidamente en un sabotaje estructural sistemático. Le puede interesar: Conmebol canceló partido entre DIM y Flamengo por desmanes: Asistentes evacuaron el estadio Los baños del sector norte del Estadio Atanasio Girardot no resistieron la jornada; quedaron convertidos en un vertedero de escombros mientras, afuera, el estruendo de la pólvora sentenciaba la suspensión del encuentro frente a Flamengo por Libertadores. El reporte visual de la zona de servicios publicado por el medio Ciudad Sur describió una escena de desmantelamiento. Las imágenes captadas tras el desalojo exponen sanitarios fragmentados, paredes rayadas y sistemas de drenaje obstruidos deliberadamente.

La protesta de la barra del Independiente Medellín, enfocada en fracturar la relación con la dirigencia, encontró en la infraestructura pública el blanco para materializar su inconformismo.

El colapso de la seguridad interna

Apenas rodó la pelota, la atención se desplazó del campo a los corredores internos. Mientras las bengalas surcaban el aire hacia la gramilla, en los niveles inferiores de la tribuna norte se ejecutaban los daños. El humo de las detonaciones y los focos de incendio en las graderías sirvieron de cortina para que grupos de individuos, algunos encapuchados, arremetieran contra el mobiliario del escenario deportivo.

La presión sobre los controles de ingreso fue desbordada por una multitud que, desde antes del pitazo inicial, ya mostraba una disposición hostil. La intervención policial en el perímetro del terreno de juego buscó evitar una invasión inminente, pero el frente interno de los baños ya estaba devastado. Las columnas de humo cubrieron sectores completos, obligando al árbitro a retirar a los futbolistas hacia los vestuarios. En ese tránsito, las detonaciones continuaron retumbando en los muros del Atanasio, consolidando un ambiente de caos que imposibilitaba cualquier garantía de seguridad.

Destrozos como acción de protesta en el Atanasio Girardot

El objetivo del sector radical de la hinchada se cumplió con la cancelación del partido. El uso masivo de artefactos explosivos y la destrucción de la zona norte buscaron, de forma extrema, provocar sanciones disciplinarias contra el club. Sin embargo, la factura inmediata queda grabada en el cemento del estadio. Los baños, esenciales para la logística de cualquier evento masivo, terminaron reducidos a escombros en medio de una lluvia roja y anaranjada de pirotecnia. El partido quedó suspendido y sobre Medellín cayó la sombra de los castigos de la Conmebol.

Así quedaron los baños de la tribuna norte del Atanasio. FOTO: Captura de video de redes sociales @ciudadsur_