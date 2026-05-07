“Es un caso exitoso”: Ocelote rehabilitado ya recorre los bosques de Urabá

El ocelote es un felino silvestre de hábitos nocturnos y solitarios, cuya presencia es fundamental para el equilibrio de los ecosistemas. FOT: ÁREA METROPOLITANA Un ocelote fue liberado con éxito en una zona silvestre de Urabá, cerca del Nudo de Paramillo, después de cumplir con una etapa de rehabilitación por parte de expertos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Le recomendamos leer: Liberan a 33 animales rescatados en el Club Campestre El Rodeo de Medellín El área donde fue dejado para que continúe su vida fue estratégicamente seleccionada por sus condiciones de abundante alimento, agua y posibilidades de que encuentre un refugio adecuado. El individuo, de la especie Leopardus pardalis, había ingresado siendo un cachorro al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR) de fauna silvestre del Área Metropolitana, siendo atendido por un equipo interdisciplinario que acompañó su proceso de recuperación. Desde su ingreso, los profesionales evidenciaron un comportamiento acorde a su especie, caracterizado por evitar el contacto humano, lo que representó un factor clave para su proceso de rehabilitación. Y en su permanencia en el CAVR los esfuerzos se encaminaron a fomentar en él el desarrollo de habilidades esenciales para su supervivencia, como el reconocimiento, acecho y caza de sus presas naturales. Igualmente, alcanzó un peso adecuado y condiciones óptimas de salud, lo que permitió determinar su viabilidad para ser reintroducido en un ecosistema con características favorables para su adaptación. El ocelote es un felino silvestre de hábitos nocturnos y solitarios, cuya presencia es fundamental para el equilibrio de los ecosistemas, ya que actúa como regulador de poblaciones de pequeños mamíferos, aves y reptiles. “Este ocelote logró ser rehabilitado de forma efectiva. Hoy está recorriendo los territorios de la jurisdicción de Corpourabá, siendo un caso exitoso porque representa el regreso de la fauna a su hábitat”, destaca el subdirector Ambiental del Área, Alejandro Vásquez. La ubicación en un lugar entre los municipios de Dabeiba y Mutatá fue coordinada entre el AMVA y Corpourabá (Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá). También le puede interesar: ¡Gran noticia para la fauna! 757 animales silvestres han regresado a su hábitat tras ser rehabilitados y liberados “Este lugar hace parte del corredor de conectividad ecológica clave con el Nudo de Paramillo, que le permite a esta especie desplazarse, reproducirse y mantenerse como una población saludable”, resaltó el director de Corpourabá, Alexis Cuesta. Las dos corporaciones autónomas hicieron un llamado a la ciudadanía, de respetar la vida silvestre y evite comerciar y comerciar con especies de fauna silvestre. Así mismo, para que denuncien ante las autoridades cuando evidencien la ocurrencia del tráfico de especies animales y vegetales prohibidas.