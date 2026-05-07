Los directivos y jugadores se equivocaron, pero el hincha no podía hacerlo: ¿qué viene para el DIM?

El fútbol siempre tendrá espacio para la crítica, la protesta y la inconformidad. Los hinchas son parte esencial del juego y tienen todo el derecho de exigir mejores resultados, cuestionar decisiones deportivas o manifestar su rechazo cuando consideran que un proyecto fracasó. Pero hay momentos en los que la pasión cruza una línea peligrosa y termina perjudicando precisamente aquello que dice defender. Eso fue lo que ocurrió con Independiente Medellín en el partido frente a Flamengo por la Copa Libertadores.
Es cierto que en el DIM se equivocaron muchos. Se equivocaron jugadores dentro de la cancha, se equivocó el cuerpo técnico en decisiones deportivas y también se equivocaron los directivos en la planificación de la temporada. El equipo llegó a una situación límite, con una relación fracturada entre la hinchada y la institución, y con un ambiente de tensión evidente alrededor del club. Sin embargo, en una noche tan delicada como la del compromiso frente a Flamengo, el hincha era precisamente quien no podía equivocarse.
Los desmanes provocados en el estadio terminaron generando una situación que puede traer consecuencias gravísimas para el club y para la ciudad. No pierde únicamente el equipo en lo deportivo; pierde Medellín como sede internacional, pierde la afición que acompaña de manera pacífica y pierde una institución histórica que ahora queda expuesta a una fuerte sanción de la Conmebol.
Lo más preocupante es que quienes provocaron el caos parecieron olvidar algo fundamental: los dirigentes pasan, los entrenadores cambian y los jugadores se marchan, pero las instituciones permanecen. El daño que hoy puede recibir Independiente Medellín no lo sufrirán únicamente quienes tomaron malas decisiones deportivas este semestre. Lo sufrirá el club durante un buen tiempo, lo sufrirán los aficionados que sí cumplen las normas y lo sufrirá una ciudad que ha trabajado durante mucho tiempo para consolidarse como escenario importante del fútbol continental.