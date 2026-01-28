(Fotos) ¿El avión estaba apto para volar? Revelan informe técnico sobre el accidente de Yeison Jiménez

A casi 20 días del trágico siniestro aéreo donde falleció el cantante de música popular, Yeison Jiménez, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC), adscrita a la Aeronáutica Civil, entregó un informe preliminar con detalles clave sobre el suceso.
El accidente ocurrió el pasado 10 de enero, cuando la avioneta tipo Piper PA-31-325, con matrícula N325FA, inició su rodaje hacia la pista 05 del aeropuerto Juan José Rondón. Según el reporte oficial, el vuelo despegó aproximadamente a las 4:09 p. m. y colisionó tan solo dos minutos después, a las 4:11 p. m.
Lea también: Encontraron joyas y objetos personales de Yeison Jiménez tras el accidente aéreo
Según la versión de testigos oculares, la aeronave perdió altura tras el despegue, impactó contra el terreno en la finca Marengo (vereda Romita) y presentó un rebote antes de su posición final.