(Fotos) ¿El avión estaba apto para volar? Revelan informe técnico sobre el accidente de Yeison Jiménez

La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes publicó el primer análisis con los detalles del siniestro donde falleció el cantante de música popular.

  El informe despejó dudas sobre una posible falla mecánica en el siniestro donde murió Yeison Jiménez. Fotos: Colprensa y DIACC
    El informe despejó dudas sobre una posible falla mecánica en el siniestro donde murió Yeison Jiménez. Fotos: Colprensa y DIACC
  Así terminaron los componentes principales del avión de El Aventurero. Foto: Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC)
    Así terminaron los componentes principales del avión de El Aventurero. Foto: Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC)
  Esta fue la posición final del avión de Yeison Jiménez luego del siniestro. Foto: Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC)
    Esta fue la posición final del avión de Yeison Jiménez luego del siniestro. Foto: Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC)
  Así quedó el ala izquierda de la aeronave del cantante. Foto: Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC)
    Así quedó el ala izquierda de la aeronave del cantante. Foto: Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC)
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

A casi 20 días del trágico siniestro aéreo donde falleció el cantante de música popular, Yeison Jiménez, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC), adscrita a la Aeronáutica Civil, entregó un informe preliminar con detalles clave sobre el suceso.

El accidente ocurrió el pasado 10 de enero, cuando la avioneta tipo Piper PA-31-325, con matrícula N325FA, inició su rodaje hacia la pista 05 del aeropuerto Juan José Rondón. Según el reporte oficial, el vuelo despegó aproximadamente a las 4:09 p. m. y colisionó tan solo dos minutos después, a las 4:11 p. m.

Lea también: Encontraron joyas y objetos personales de Yeison Jiménez tras el accidente aéreo

Según la versión de testigos oculares, la aeronave perdió altura tras el despegue, impactó contra el terreno en la finca Marengo (vereda Romita) y presentó un rebote antes de su posición final.

El impacto provocó la muerte instantánea de sus seis ocupantes: Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio, Weisman Mora y el piloto de la aeronave.

Sobre ese trágico suceso, el informe técnico despeja dudas sobre una posible falla mecánica, concluyendo que la avioneta se encontraba aeronavegable y cumplía con todos los requisitos exigidos para operar.

Así terminaron los componentes principales del avión de El Aventurero. Foto: Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC)
Así terminaron los componentes principales del avión de El Aventurero. Foto: Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC)

La DIACC también descartó cualquier rompimiento de piezas en vuelo, ya que todos los componentes fueron hallados en el sitio del siniestro. Respecto al clima, subrayó que en el momento del siniestro, las condiciones de visibilidad eran buenas, con vientos suaves y sin presencia de tormentas.

Esta fue la posición final del avión de Yeison Jiménez luego del siniestro. Foto: Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC)
Esta fue la posición final del avión de Yeison Jiménez luego del siniestro. Foto: Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC)

Respecto al fuego en el lugar, se determinó que este se produjo después del impacto al romperse los tanques de combustible y entrar en contacto con las partes calientes de los motores.

La inspección además reveló que el fuselaje y la cabina fueron severamente afectados por el fuego, alcanzando temperaturas que destruyeron los instrumentos de mando. El ala izquierda y el empenaje sufrieron daños estructurales significativos, con una afectación por incendio estimada en un 90% en algunas secciones.

Así quedó el ala izquierda de la aeronave del cantante. Foto: Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC)
Así quedó el ala izquierda de la aeronave del cantante. Foto: Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC)

La entidad aclaró que la aeronave no contaba con registradores de vuelo (“cajas negras”), ya que la normativa vigente no exigía su instalación para este tipo de operaciones.

Sobre la última revisión a la aeronave, el informe aclaró que el último chequeo técnico se realizó el 30 de marzo de 2025 con resultados satisfactorios y sin hallazgos que impidieran su operación.

Por otro lado, la compañía adscrita a la Aeronáutica Civil describió al capitán Hernando Torres, de 38 años, como un piloto que contaba con una amplia trayectoria y licencias vigentes tanto en Colombia como en el exterior. Según los registros, en su bitácora acumulaba hasta octubre de 2025 más de 1.650 horas de vuelo.

Con la publicación de este informe preliminar se descartaría inicialmente irregularidades técnicas o administrativas, manteniendo abiertas otras hipótesis sobre las causas finales del accidente.

Siga leyendo: El último homenaje a Yesion Jiménez: estrenan el video de El Aventurero en el Cielo

