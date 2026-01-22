El día en que el nuevo minIgualdad participó en un linchamiento a soldados en el Cauca

En redes sociales se hizo viral un video de 2012 en el que aparecen un grupo de indígenas en confrontación física con soldados del Ejército. En la grabación del portal Nariño Noticias se ve a Luis Alfredo Acosta Zapata, líder de la Guardia Indígena, diciéndole a un soldado que si “¿no le da vergüenza estar disparándole a inocentes? ¿no le da vergüenza defender un territorio que no le pertenece? ¿no le da vergüenza ser soldado?”, le dice frente a frente.
El fragmento del video, que dura 38 segundos, también muestra a los indígenas rodeando a los soldados que están sentados en el piso de tierra. Varios de ellos fueron arrastrados, empujados y golpeados. Según ese medio local, los soldados hicieron disparos al aire para disuadir a los indígenas que reaccionaron tirándoles piedras y palos, pero no hubo heridos.