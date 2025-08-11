“Mamita linda, ven pronto”: el conmovedor video de Miguel Uribe Turbay con 4 años para su madre secuestrada

Colombia está de luto este lunes. Tras conocerse la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien estuvo más de dos meses en cuidados intensivos por un cobarde atentado en su contra, se han venido conociendo imágenes, videos, testimonios que recuerdan el ciclo de violencia que vive nuestro país.
Precisamente, cuando tenía cuatro años, Miguel Uribe sufrió la muerte de su madre, la periodista Diana Turbay Quintero, quien fue secuestrada por la mafia al mando de Pablo Escobar y asesinada en una operación de rescate.