En vivo | Santa Fe se va ganador al vestuario: tras el cierre del primer tiempo vence 1-0 a Nacional. Vea el gol

Este miércoles en la capital del país, Nacional empezará a ponerse al día con los encuentros que tiene postergados. El elenco antioqueño no disputó sus encuentros por la segunda jornada, contra Jaguares; el de la tercera, frente a Junior y el de la quinta, visitando a Santa Fe.

Precisamente, el Verde visita al elenco cardenal. Este encuentro, programado para inicios de febrero, no se disputó porque Dimayor decidió darle un “descanso” al gramado del estadio El Campín para que mejorara sus condiciones.

Ante el “expreso rojo”, Nacional buscará saldar la “única” cuenta que tiene pendiente en el primer semestre del año: ganar fuera del Atanasio. De los cinco encuentros que ya disputó, cuatro fueron en su casa y todos los ganó (Chicó 4-0, América 2-1, Fortaleza 4-1, Alianza 3-0).

Entre tanto, la única vez que jugó como visitante hasta ahora, el cuadro verdolaga perdió 1-0 contra Deportivo Cali en Palmira, en el duelo válido por la séptima jornada. De ganar en Bogotá, Nacional llegaría a 15 puntos, con lo que igualaría al Deportivo Pasto y subiría a la segunda posición de la tabla de posiciones –en la que por ahora es quinto con 12 unidades.

El Verde forma con David Ospina; Andrés Román, Simón García, César Haydar, Milton Casco; Juan Manuel Zapata, Jorman Campuzano, Juan Manuel Rengifo; Nicolás Rodríguez, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

Siga aquí el minuto a minuto de este partido: