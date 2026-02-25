x

Brasil empató con Ecuador y el campeón del Suramericano Sub-20 femenino se conocerá en la fecha final

Ambos equipos, que igualaron 1-1 este miércoles, ya tienen el cupo asegurado al Mundial de la categoría en Polonia. Colombia aún tiene chances de clasificar.

  • Brasil y Ecuador se confirman como las mejores selecciones del Suramericano. FOTO X-CONMEBOL
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 2 horas
bookmark

Brasil se privó de ganar, a falta de una fecha para la clausura del certamen, el título del Suramericano Sub-20 de fútbol femenino que celebra su edición 12 en Paraguay.

Este miércoles, en la cuarta jornada del hexagonal final, la ‘Canarinha’ que dirige Camilla Orlando Santana Veríssimo igualó 1-1 contra Ecuador.

Las brasileñas se fueron adelante en el marcador al minuto 12 tras gol, de tiro libre, de Vitorinha. Pero al 68’, con autogol de Thaynara, Ecuador logró la igualdad y aún sueña con la conquista del campeonato.

Lea: Hora y dónde ver el partido de Colombia-Venezuela por el Sudamericano Sub-20 este miércoles

Con este resultado, Brasil, que erró penal por medio de Giselle al 77’, se mantiene el primer lugar de la tabla con 10 unidades, mientras que Ecuador acumula 8 puntos. Ambos elencos aseguraron su clasificación al Mundial de la categoría a disputarse en Polonia en septiembre próximo. Los otros dos cupos se los disputan Paraguay (4 puntos), Venezuela (2), Colombia (1) y Argentina (1).

Durante la competición, Brasil fue segunda del grupo A con 9 puntos, a tres de quien lideró: Argentina.

En esa fase, las dirigidas por Santana se impusieron a Ecuador (3-2), Bolivia (5-0) y Perú (6-0), y perdieron ante Argentina (2-1).

En el hexagonal, el combinado auriverde triunfó contra Paraguay (3-1), Colombia (1-0), Argentina (4-0) y acaba de igualar con la sorprendente y aguerrida Ecuador (1-0).

En la fecha final se medirán Colombia-Argentina, Brasil-Venezuela y Ecuador-Paraguay. Colombia-Venezuela cierran la jornada.

Siga leyendo: “Nunca le hago una promesa a nadie”: Lorenzo desmintió haberle prometido a Falcao ir al Mundial

