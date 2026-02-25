Exclusivo | Detalles de las irregularidades en los contratos de Juliana Guerrero con la UIS

En el informe de actividades que firmaron Luis Eugenio Prada y Diego Fernando Jaimes, supervisores de contratación de la Universidad Industrial de Santander (UIS), calificándolos como satisfactorios, Juliana Guerrero se comprometía a entregar archivos que demostraran que acompañamiento protestas sociales, socialización con las comunidades locales el Sistema Nacional de Convivencia para la Vida y presentación de informes sobre conflictividad.
Sin embargo en los entregables solo quedaron listas de asistencia a reuniones en donde a duras penas asistieron 5 contratistas, siendo una Juliana y otra su hermana, Verónica Guerrero.
En contexto: Contraloría alertó sobre irregularidades en contratos de Juliana Guerrero con la UIS de Santander
Así lo evidencia una denuncia de la congresista y aspirante al Senado, Jennifer Pedraza y una alerta que emitió la Contraloría por la falta de soportes verificables o productos concretos que acreditaran que las actividades se llevaron a cabo efectivamente conforme a lo acordado.
EL COLOMBIANO accedió en primicia a la totalidad del expediente y a los detalles de la denuncia y encontró presuntas irregularidades que coinciden con lo dicho por Pedraza y la Contraloría.