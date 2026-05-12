En video | Drones con explosivos en Cauca; menores de edad estarían involucrados en su ensamblaje

En zonas rurales del Cauca, autoridades revisan imágenes que muestran a menores de edad manipulando drones presuntamente adaptados para fines armados. El material, que ya está en poder de inteligencia militar, evidencia una posible evolución en las tácticas de grupos ilegales que estarían incorporando a niños y adolescentes en procesos técnicos de preparación de dispositivos de ataque.
Las imágenes muestran una escena en medio de la geografía montañosa del Cauca y a un menor de edad manipulando un dron tipo DJI Matrice 400. El material, según conoció Caracol Radio, ya está en poder de inteligencia militar y hace parte de un conjunto de videos y fotografías que se encuentran bajo verificación. En los registros audiovisuales se observa al joven realizando la instalación y revisión de distintas piezas del equipo con detenimiento.
Entérese: Dron encontrado con explosivos cerca de Catam, en Bogotá, sería de las disidencias y era controlado a través de fibra óptica