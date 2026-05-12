La “guerra sucia” de las barras bravas de Abelardo contra Paloma

En redes sociales se han hecho virales videos con inteligencia artificial, publicados por cuentas que apoyan a Abelardo De la Espriella, en el que hacen toda una puesta en escena para desacreditar a la candidata Paloma Valencia. Los seguidores del abogado monteriano intentan reforzar una narrativa según la cual Paloma Valencia hace parte de “los de siempre”, para intentar marcar diferencia y conseguir votos presentando a Abelardo como parte de “los nunca”. Sin embargo, los videos parecen pisar una línea roja en la que la propaganda agresiva pasa a terrenos jurídicos delicados. No toda pieza hecha con inteligencia artificial es ilegal, pero cuando se utiliza para engañar deliberadamente, destruir reputaciones o atribuir falsamente conductas, podrían configurarse posibles casos de difamación, injuria o suplantación de identidad. Lea también: ¿“Guerra sucia” a favor de Abelardo de la Espriella? Así funciona la narrativa en redes contra Paloma y otras campañas La propaganda política siempre ha exagerado o simplificado, pero la IA empuja la discusión hacia un terreno distinto: la fabricación industrial de hechos falsos con apariencia de realidad, utilizando y tergiversando la imagen de personajes de la vida pública.

Qué dice el video

Un primer video publicado hace dos semanas produjo malestar en las toldas de Paloma Valencia y el propio Álvaro Uribe le reclamó a De la Espriella porque desde sus seguidores se “maltrata a Paloma o a las personas que la acompañan”, y añadió: “Lo que hace la campaña del doctor Abelardo está atentando contra la posibilidad de que la democracia gane”. El video, publicado el domingo, comienza con unas camionetas negras blindadas, como las que usan en las películas de mafia, ruedan por las calles de Cartagena, y mientras viaja en una de ellas el expresidente Álvaro Uribe escribe en un grupo de WhatsApp denominado “Los de siempre”: “Me gustó lo de inflar a Cepeda con Invamer, con eso metemos miedo y arrimamos a Paloma contra De la Espriella”. Lea también: ¿Miente Abelardo de la Espriella? En video se ve que el llamado “tigre” no intimidó a Fajardo Con respecto a lo de “inflar a Cepeda con Invamer”, se refiere a la encuesta que le dio 44% de intención de voto al candidato del petrismo, y de paso los sectores afines al abogado insisten que múltiples encuestas muestran a Paloma Valencia derrotando a Iván Cepeda en segunda vuelta y que detrás de esos resultados habría un plan. Ante este mensaje, responde la figura con inteligencia artificial del presidente del Centro Democrático, Gabriel Vallejo: “Presidente, brillante esa idea”, mientras que la representación de Paloma Valencia pregunta: “¿Será que se comieron el cuento los votantes?”. Y así, durante 4 minutos y 30 segundos, recrean una serie de escenas falsas –acentuando el ambiente de clan o de mafia–, con la imagen de los personajes reales, que gracias a la magia de la Inteligencia Artificial se ven idénticos. Aparece Paloma Valencia reunida con Juan Manuel Santos y Dilian Francisca Toro, también con César Gaviria, todos en plan de conspirar. No se pierda: “Tan postizo que se injertó pelo y tiene silicona”: Los bajos ataques de Benedetti contra el candidato De la Espriella Curiosamente, incluyen hasta a Juanita León, directora de La Silla Vacía, portal de periodismo al que no le perdonan que haya publicado una investigación según la cual la mayoría de las empresas creadas por el candidato Abelardo De la Espriella, con excepción de su firma de abogados, han dado más pérdidas que utilidades. Una particularidad de estos videos falsos es que rara vez son difundidos desde la cuenta oficial de De la Espriella, sino que suelen regarse desde cuentas que se crearon para apoyar su campaña. @ADlE_Presidente, con 4.707 seguidores publicó este domingo el video, que luego es replicado por otras cuentas.

En dos ocasiones, EL COLOMBIANO ha pedido una explicación sobre estos videos, pero la campaña del abogado no ha dado respuesta. Hace unas semanas el candidato Abelardo sí se refirió a ellos en su cuenta de X: “Las paradojas de la vida: me acusan de guerra sucia en la campaña. Si publicara la información que me llega, acompañada de chats y conversaciones entre uno de los más detestables y corruptos funcionarios de Petro y cierta campaña, haciendo la politiquería de siempre, de seguro sería un gran escándalo”.

Dijo, sin mostrar ningún chat, pero luego se supo que serían conversaciones de Paloma Valencia con el ministro del Interior, Armando Benedetti, relacionadas con su labor como senadora. La candidata del Centro Democrático ha buscado voltear esta narrativa a su favor diciendo que es “la que siempre ha estado en el debate defendiendo a Colombia” y no ha respondido de la misma manera. Entérese: Abelardo de la Espriella se defiende tras indagación del CNE por presuntas firmas falsas: “Esto no tiene ni pies ni cabeza”

Contra Santos y las encuestas

Posteriormente, en el video se ve una reunión en un yate, en la que están diferentes personajes de la política colombiana, incluidos todos los miembros de la Gran Consulta por Colombia, menos Vicky Dávila. A la reunión en el yate llega uno de los personajes que desde la campaña de De la Espriella han buscado asociar a Valencia: el expresidente Juan Manuel Santos. Según la línea narrativa, lo señalan de mover los hilos de la campaña de “Los de siempre”. Acto seguido, se ve a la figura de Santos indignado y da la orden de moverse a definir una nueva estrategia en una presentación que se titula: “Como perdemos en primera, debemos tensar la cuerda para obligar al tigre a ‘negociar’ con nosotros en segunda”. En otras noticias: El colmo: Directiva de Fecode ordenó atacar a Paloma Valencia, Daniel Briceño y Abelardo de la Espriella

La “estrategia” y el uso de IA

En la supuesta “estrategia” contra Abelardo que narra el falso video se muestra un “paso a paso” que incluye varias acusaciones a la campaña de Valencia, sin pruebas, como la de “amenazar influencers”. La inteligencia artificial le ha permitido a esta campaña poner a Uribe y a Santos en el mismo escenario, lo cual no se ve en público desde hace años. Esto deja ver cómo la llegada de esta tecnología también está cambiando las formas de hacer política. Además, ha permitido generar estos escenarios ficticios que, si bien es evidente que son generados por inteligencia artificial, envían un mensaje y una narrativa de manera clara. Para analizar los mensajes de este video y otras piezas similares, EL COLOMBIANO habló con varios expertos. La profesora Dora Ramírez Vallejo, doctoranda en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, explicó que el video “construye un relato épico y emocional donde el candidato De la Espriella aparece como el personaje capaz de acabar con un sistema político agotado”. Le puede interesar: Centro Democrático advierte posible atentado contra Iván Cepeda y pide reforzar su seguridad “No busca matices, sino condensar en una misma escena a figuras reconocibles como Álvaro Uribe Vélez, Claudia López, Paloma Valencia, Juan Manuel Santos, Dilian Francisca Toro, César Gaviria, entre otros, como representación de una clase política que el candidato dice venir a enfrentar”, agregó. La experta añadió que “en términos discursivos y estéticos, hay una construcción visual muy bien seleccionada: camionetas negras de lujo, neblina, un ambiente oscuro cercano al gótico y música intensa que recuerdan a los géneros acción, terror o al gótico tropical latinoamericano”.

Esta selección tendría un objetivo claro: presentar a Abelardo como una figura cercana a un héroe: “Está diseñado para producir dramatismo y para presentar a Abelardo como una figura disruptiva, casi heroica. El rayo lanzado por ‘El Tigre’ que destruye el espacio donde están ‘los de siempre’ simboliza precisamente esa idea de irrupción y demolición del orden político existente”. Este diario también habló con Daniel Yepes Naranjo, politólogo experto en comunicación política, quien dijo que la confrontación se debería a que Abelardo tiene claro que, para pasar a segunda vuelta, a quien debe enfrentar es a Valencia, no a Cepeda: “se dedicó a hacerle ‘guerra sucia’, porque es muy claro que Cepeda está en segunda”. Luego, el experto comparó las estrategias del abogado con las que ha usado el presidente Javier Milei en Argentina: “El uso de la inteligencia artificial se ha visto en otras campañas. La utilizó Milei, uno de sus referentes políticos. No por nada Milei es ‘El León’ y él es ‘El Tigre’. Y no es solo la forma, sino el fondo. Mientras Milei decía, ‘la casta tiene miedo’, Abelardo está utilizando el concepto de ‘los nunca’ como una forma de posicionarse como el ‘outsider’ de esta campaña política”. No se pierda: “Si caemos en la lógica de Iván Cepeda, no habrá contrapesos y destruirá las instituciones”: candidato José Manuel Restrepo Sin embargo, dijo Yepes, habría incoherencia ya que “Abelardo recibe a los Char por la puerta de atrás, uno de los clanes más tradicionales y con más ruidos de la región Caribe”. Yepes agregó que el video busca dejar claro que “Santos está por encima de todo, incluso de Uribe, que es como el gran estratega de la campaña de Paloma”, y que esto “es una forma de usar a Santos, uno de los expresidentes menos queridos de las últimas décadas, como la figura y eje fundamental”. Lea también: Los que le hablan al oído a Paloma Valencia: Álvaro Uribe y estrategas Incluso, cuestionó que, en un momento del material, parecería que Uribe es puesto como víctima: “¿Por qué incluso queda Uribe como víctima, cuando lo empiezan a señalar? Porque Abelardo sabe que tiene que contar con el favor de Uribe en caso de que pase a segunda, y no puede maltratarlo del todo, aunque creo que ya lo está maltratando, se está metiendo con sus hijos”. Por su parte, el politólogo Nicolás Molina explicó que en el video se ve el concepto de “campaña sucia”, que tiene que ver con “cuando se hace una mención directa a contrincantes o personas de la agenda pública con una perspectiva de desgaste de la reputación o que tenga una intención marcada de generar un cambio en esa percepción de la reputación de las demás personas”. Además, Molina relacionó el video con el concepto del populismo: “se evidencia que el desmarque de la campaña de Abelardo siempre tiene la intención de combinar la idea del político populista en donde la élite dominante es el verdadero enemigo”. El experto también habló de la idea de dejar de confrontar a Cepeda y de las similitudes con otras narrativas de la derecha latinoamericana. Siga leyendo: ¿Se pueden hacer debates con las condiciones que quiere imponer Iván Cepeda?

Perfil revelador de Abelardo: “a los 10 años decía que ganaba cuatro millones de hoy”

El fin de semana pasada hubo dos perfiles en la prensa dedicados al candidato Abelardo de la Espriella. Uno, hecho por el expropietario de Semana, Felipe López Caballero, para la revista Cambio. Y el otro, publicado en redes, es un fragmento del libro sobre el testaferro Alex Saab hecho por el veterano periodista de investigación Gerardo Reyes. Esto porque De la Espriella fue abogado de Saab, acusado de lavar dinero de la dictadura venezolana. En el perfil hay revelaciones sobre la vida del ahora político de 47 años. “Me la pasaba todo el día viendo la manera de hacer plata. En esa época, tenía diez, once años, a mí me quedaban libres, semanales, más de cien mil pesos. Y con eso, hace veinte años, yo era el dueño del barrio”, explicó el propio Abelardo. Se destacan, además, episodios polémicos sobre su vida como cuando reveló en el programa The Suso’s Show que una de sus diversiones era matar gatos con voladores de pólvora. También se menciona que cuando estudiaba derecho en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, repartía su tiempo libre trabajando como asistente del vicerrector y vendiendo whisky con unos amigos de La Guajira, perfumes y ropa que traía de Panamá y que iba a Nueva York o a Miami dos veces al mes a vender esmeraldas que le entregaba en consignación un amigo esmeraldero de la universidad. “No habló de permisos. Con la utilidad compraba relojes”, dice el periodista Reyes. De la Espriella empezó como litigante defendiendo a criminales. Le puede interesar: “Fantoche”: Fajardo arremete contra De la Espriella y lo tilda de “peligro para Colombia”. Reyes reveló que “llegó al mundo de las autodefensas de la mano de Hernán Gómez, un enigmático personaje muy cercano al clan de los Castaño de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”. Y también dice que “la afinidad de De la Espriella con el paramilitarismo también era ideológica. El abogado defendió en la revista Semana el papel que jugó en la historia de Colombia el jefe del paramilitarismo y amigo suyo Salvatore Mancuso”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Incluso, dijo Abelardo: “Mancuso es mi paisano y se echó a espaldas una lucha que debimos haber dado todos los cordobeses”. Hay detalles de color como que uno de los apodos de Abelardo era “Hello Kitty” por la decoración de su habitación cuando estaba más joven. Con ese impulso de los paras y el que le dio luego su íntimo amigo, el fiscal Mario Iguarán, De la Espriella saltó a la fama y se convirtió en uno de los abogados más costosos del país defendiendo algunas causas loables, pero también a otros criminales. Dice el perfil que tiene una personalidad confrontativa e irascible.

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