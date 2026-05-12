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Japón sacrifica más de 14.000 osos tras ataques mortales; una crisis de superpoblación que también vive Colombia

Japón enfrenta una crisis por la sobrepoblación de osos; más de 14.000 fueron sacrificados en un año, tras una ola de ataques que dejó 13 personas muertas; en paralelo, en Colombia, los hipopótamos del Magdalena Medio, podrían superar los 1.000 ejemplares si no se interviene.

  • El número de osos negros asiáticos ha aumentado hasta alcanzar los 42.000 ejemplares solo en la isla principal de Honshu. Foto: AFP
    El número de osos negros asiáticos ha aumentado hasta alcanzar los 42.000 ejemplares solo en la isla principal de Honshu. Foto: AFP
  • hipopótamos del Magdalena Medio. Foto: Esteban Vanegas
    hipopótamos del Magdalena Medio. Foto: Esteban Vanegas
Agencia AFP
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 4 horas
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Japón enfrenta hoy una crisis de sobrepoblación de osos que ha llevado a una respuesta extrema, más de 14.000 ejemplares fueron sacrificados en un solo año, tras una ola de ataques que dejó 13 personas muertas y decenas de miles de avistamientos en zonas habitadas.

Esta situación, marcada por el desborde de una especie que ya no encuentra equilibrio en su ecosistema, guarda un paralelo con Colombia, con la salvedad que esta especie no es un animal nativo sino una especie invasora, los hipopótamos del Magdalena Medio.

Más de 14.000 osos fueron sacrificados en Japón durante el año fiscal que finalizó en marzo, un récord en medio de una oleada de ataques mortales de esos animales contra seres humanos, según datos preliminares del gobierno.

Las agresiones de osos causaron 13 fallecidos en el archipiélago asiático el año pasado, más del doble del máximo histórico anterior. Desde principios de 2026, ya se ha confirmado un ataque mortal y se sospecha que otros dos decesos podrían estar vinculados con esos animales.

Entérese: Hipopótamos en el Magdalena Medio: aquí le explicamos con datos por qué son un peligro para comunidades y ecosistemas

El número de osos capturados y posteriormente sacrificados casi se triplicó con respecto al año anterior hasta alcanzar los 14.601, lo que supone un promedio de 40 por día.

Se trata de una marca histórica que supera ampliamente el máximo anterior, que fue de poco más de 9.000 durante el año fiscal 2023, según datos del Ministerio de Medioambiente publicados el lunes.

Durante el ejercicio fiscal que finalizó el 31 de marzo, las autoridades también confirmaron más de 50.000 avistamientos de osos en todo el país, lo que supone más del doble del récord establecido hace dos años, muestran las cifras.

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Lea también: Manatí y otras especies en peligro por hipopótamos en el Magdalena Medio

Durante 2025, se vio a osos entrando en viviendas, merodeando cerca de escuelas y saqueando supermercados y balnearios casi a diario. Los científicos estiman que la población de estas criaturas ha aumentado considerablemente en los últimos años, mientras que el número de personas que viven en zonas rurales ha disminuido.

Los osos prosperan especialmente gracias a la abundancia de alimento bajo la influencia de un clima que se calienta, según los expertos. Esta “superpoblación” ha obligado a los plantígrados a alejarse de las montañas que cubren alrededor del 80% de Japón para dirigirse hacia zonas habitadas, añaden.

El número de osos negros asiáticos ha aumentado hasta alcanzar los 42.000 ejemplares solo en la isla principal de Honshu, de acuerdo con un informe gubernamental de 2025, mientras que los osos pardos se han duplicado en tres décadas y ascienden a unos 12.000.

hipopótamos del Magdalena Medio. Foto: Esteban Vanegas
hipopótamos del Magdalena Medio. Foto: Esteban Vanegas

En Colombia, el caso de los hipopótamos del Magdalena Medio se ha convertido en uno de los ejemplos más polémicos de sobrepoblación de fauna invasora en el mundo. Hoy se estima que hay cerca de 200 ejemplares, descendientes de los animales traídos ilegalmente en los años 80, sin depredadores naturales y con una reproducción acelerada que podría llevarlos a duplicar su población en pocos años si no se interviene. Estos animales ya han alterado ríos, desplazado fauna nativa como el bocachico, la nutria, el manatí, el chigüiro, la tortuga del Magdalena y el venado cola blanca y generado riesgos para comunidades rurales y actividades económicas en la región.

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Aunque hoy la estimación oficial ronda los 200 a 220 ejemplares, expertos y entidades ambientales señalan que, sin intervención, la especie podría superar los 1.000 hipopótamos en un plazo de 10 a 15 años, debido a su alta tasa de reproducción y la ausencia de depredadores naturales en Colombia . Algunos escenarios más amplios incluso advierten que, en el peor de los casos, la población podría seguir expandiéndose más allá de esa cifra si no se aplican controles como la esterilización, captura o sacrificio regulado.

El Estado ha planteado la eutanasia de algunos ejemplares, una decisión que ha generado fuertes críticas de colectivos animalistas y parte de la opinión pública, aunque las autoridades y expertos en biodiversidad la consideran una opción necesaria dentro del manejo de una especie invasora sin control efectivo.

*Redacción con información de AFP

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué aumentó tanto la población de osos en Japón?
El calentamiento global ha generado abundancia de alimento en las montañas, permitiendo que las poblaciones de osos negros y pardos se dupliquen
¿Qué especies están en peligro por los hipopótamos en Colombia?
Como especie invasora, el hipopótamo desplaza a la fauna nativa del río Magdalena, afectando principalmente al manatí, la nutria, el chigüiro y el venado cola blanca. Además, alteran la calidad del agua, impactando la pesca de especies como el bocachico.
¿Cuáles son las soluciones propuestas para controlar a los hipopótamos?
Las autoridades colombianas manejan tres líneas de acción: la esterilización química o quirúrgica (costosa y compleja), el traslado a otros países y, como medida de última instancia, la eutanasia

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