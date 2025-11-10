Viajes, redes y diplomacia: el concepto de ‘Soft Power’ que encendió el debate sobre viaje de influenciadores a Israel

La visita de un grupo de reconocidos influencers y figuras del entretenimiento colombiano a Israel desató una intensa controversia en redes sociales. El viaje —organizado por la Embajada de Israel y presentado públicamente como una oportunidad para “conocer la realidad del país”— fue interpretado por críticos como una estrategia de soft power orientada a mejorar la imagen del Estado israelí en medio de acusaciones internacionales de genocidio en Gaza.
En la delegación participaron la actriz Johanna Fadul; la influencer Kika Nieto; el actor Pedro José Pallares y su esposa, la presentadora y exreina Lucía Aldana; la presentadora María Clara Rodríguez; el actor Mauricio Mejía; el chef y jurado de MasterChef Colombia, Nicolás de Zubiría; y Daniela Vidal, entre otros. Algunos de ellos viajaron con sus hijos y destacaron en redes que se trataba de un destino “amigable para los niños”.
Sin embargo, y allí estuvo el punto del debate, al otro extremo de los sitios que promocionaron los influenciadores —el Mar Muerto, Tel Aviv o espacios religiosos asociados al turismo espiritual—, la situación es radicalmente distinta. En la Franja de Gaza, los sobrevivientes intentan reconstruir sus vidas en medio de la hambruna y los bombardeos que violan el reciente acuerdo de cese al fuego alcanzado después de dos años de un conflicto en escalada. No es para menos: las autoridades palestinas reportan más de 66.000 muertos en esos dos años, la mayoría mujeres y niños.