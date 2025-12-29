Un año histórico para el café: producción de 2025 fue la mejor en tres décadas y sostuvo la economía colombiana

El 2025 se consolidó como un año histórico para el café colombiano: la producción alcanzó máximos de más de tres décadas, las exportaciones se dispararon y el grano se convirtió en un soporte clave del crecimiento económico, en medio de los retos climáticos.
Durante el año cafetero comprendido entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, el país alcanzó su mayor nivel de producción en tres décadas, con 14,8 millones de sacos de 60 kilos. Esta cifra representó un aumento del 17% frente al periodo anterior y superó en más de 2 millones de sacos la producción registrada en 2024.
El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, explicó que este resultado fue posible gracias a condiciones climáticas favorables y al impacto positivo de la renovación de los cafetales, factores que, además, reafirman la confiabilidad del origen colombiano en el mercado mundial.
Puede leer: Histórica producción de café: Colombia logra su mejor cosecha en 30 años
“Este resultado ratifica la confiabilidad del origen Colombia en el mundo del café: un parque cafetero saludable que refleja el trabajo disciplinado de nuestros productores, el impacto de la renovación responsable, la asistencia técnica profesional y la fortuna de una condición climática que acompañó el proceso productivo”, expresó Bahamón.