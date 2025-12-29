Motociclista falleció, al parecer, calcinado, después de chocar contra un tractocamión en la vía a Caucasia

En la tarde del domingo 28 de diciembre, en el kilómetro 13 de la vía que conduce al municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, un motociclista murió tras quedar debajo de un tractocamión al que impactó por detrás, lo que produjo el incendio que acabaría con su vida.

De acuerdo con información preliminar, el camión, que transportaba baldosas, se incendió justo después de la colisión, lo que hizo aún más grave el hecho.