Video | Fuerte vendaval azotó a Barranquilla y a varios municipios del Atlántico este martes

Fuertes lluvias, acompañada de vientos que parecían tener la fuerza de un huracán y uno que otro rayo atemorizaron a los habitantes de Barranquilla y otros municipios del Atlántico en la tarde de este martes.
El torrencial inició pasadas las 2:30 p.m. y se extendió por gran parte de la tarde. En videos que circulan en redes sociales se observa la fuerza con la que golpeaba el viento y arrastraba la lluvia.