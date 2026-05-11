Tras orden de Petro de trasladar a involucrados en parranda de cárcel de Itagüí, solo movieron a cabecilla de menor rango

Luego del escándalo de la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, por el que el presidente Gustavo Petro ordenó trasladar a los voceros de las bandas del Valle de Aburrá involucrados, ha pasado un mes y apenas se autorizó la remisión de uno de ellos, quien funge como suplente en la mesa de paz urbana.

Se trata de Paulo Andrés Gómez Torres (“Pocho”), uno de los cabecillas de la banda “la Agonía”, de Medellín, quien este fin de semana fue trasladado a la cárcel de Girón, en el departamento de Santander.

Fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) le confirmaron a EL COLOMBIANO que la remisión se autorizó el pasado viernes 8 de mayo, y que el interno ya se encuentra en su nuevo lugar de reclusión.

El problema comenzó el 8 de abril de 2026, cuando en la prisión de Itagüí, sede de las conversaciones entre el Gobierno Nacional y los jefes del crimen organizado del área metropolitana, se realizó una fiesta con el cantante vallenato Nelson Velásquez y otros artistas, que incluyó el montaje de una tarima, ingreso no autorizado de licor y damas de compañía.

Tras el escándalo desatado en la opinión pública, el presidente Petro se refirió al tema el 13 de abril, durante un consejo de ministros: “Los señores que hicieron la fiestica, salen de la cárcel, entran es a otra, trasladados. Salen de Itagüí, se acabó el tema”.