Esto costará viajar desde Colombia en Qatar Airways, la aerolínea que peleará vuelos de lujo con Emirates

A partir del 22 de julio de este año, Qatar Airways iniciará oficialmente sus operaciones comerciales en Colombia, siendo la primera aerolínea en ofrecer una ruta directa desde la capital Bogotá hacia Doha (Catar).
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Este aterrizaje posiciona a Colombia como un nodo estratégico en la región, sumándose a la oferta de lujo que ya lidera Emirates con sus vuelos entre Bogotá y Dubái. La entrada de este nuevo competidor redefine los estándares de servicio y precios en las rutas de ultra largo alcance y, sobre todo, es un nuevo paso para el país como mercado de líneas aéreas de lujo.
La llegada de la aerolínea catarí es el resultado de una agenda diplomática de cuatro años que incluyó la apertura de la Embajada de Colombia en Doha en noviembre de 2025. Según destaca ProColombia, este desembarco representa un hito para la diversificación de mercados, ya que el Medio Oriente es una región de alto gasto con gran interés en productos agroindustriales y energéticos colombianos.
Además del transporte de pasajeros, la operación se perfila como un eje logístico fundamental, utilizando aeronaves Boeing 777-200LR de ultra largo alcance, diseñadas para cubrir distancias transcontinentales con eficiencia y confort.