“Se han recuperado seis cuerpos”: alcalde de Ocaña sobre el siniestro aéreo donde murió el congresista Diógenes Quintero

El siniestro ocurrió en la vereda Curacica, en el municipio de La Playa de Belén, a pocos minutos de que la aeronave aterrizara en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña.

  Avión accidentado en Norte de Santander. Foto: cortesía
    Avión accidentado en Norte de Santander. Foto: cortesía
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 1 hora
bookmark

Tras el accidente del avión de Satena en Norte de Santander, que dejó 15 víctimas mortales —entre ellas el representante Diógenes Quintero—, el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, confirmó a EL COLOMBIANO que los organismos de socorro ya han recuperado seis cuerpos en la zona del siniestro.

“El avión estaba a siete minutos aproximadamente de llegar al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña cuando en la vereda Curacica, municipio de la Playa de Belén, el avión no alcanzó a cruzar el cerro y chocó contra él, según me dice una persona que estuvo en el lugar. La aeronave quedó bastante averiada”, relató el mandatario a este medio.

El mandatario indicó que aparte del representante a la Cámara, elegido por las curules de paz nacidas del acuerdo con las antiguas Farc, iba un médico, un candidato a esas curules especiales, un exconcejal y una persona que trabajaba en cooperación internacional.

De acuerdo con su relato, con información obtenida en el Puesto de Mando Unificado, PMU, el vuelo partió de Medellín a las 11:42 a.m. y tenía previsto aterrizar en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña antes del mediodía.

Según los informes preliminares, el contacto se perdió alrededor de las 11:55 a.m., cuando la aeronave se encontraba a escasos siete minutos de su destino.

Testigos y autoridades locales indicaron que el avión impactó contra un cerro en la vereda Curacica, una zona rural de difícil acceso, por lo montañosa, perteneciente al municipio de La Playa de Belén. El alcalde contó que el punto del impacto es un área estratégica protegida por el municipio para la producción de agua.

Cañizares confirmó que la alerta oficial se dio a las 12:30 m. al confirmarse que el avión no había llegado a pista. Tras una búsqueda por parte de la comunidad y las autoridades, los restos fueron hallados después de las 3:00 p.m. Hasta el momento, los organismos de socorro han logrado recuperar seis de los quince cuerpos de las víctimas de este siniestro.

Debido a la magnitud de la tragedia, se determinó que los restos mortales serán trasladados directamente a la ciudad de Cúcuta, dado que las instalaciones de Medicina Legal en Ocaña no cuentan con la capacidad operativa para atender el levantamiento de 15 víctimas simultáneamente.

Esta tragedia, explicó el mandatario, enluta un servicio que era considerado un logro histórico para la región. La ruta había sido reactivada el 21 de marzo del año anterior luego de que Ocaña pasara 14 años sin conexión aérea comercial.

Lea también: Avión de Satena se estrelló con 15 personas en Norte de Santander; entre los fallecidos hay un congresista y un candidato

Desde su inauguración, el servicio de Satena había movilizado en esta ruta unos 7.000 pasajeros entre Medellín, Cúcuta y Tibú. La Aeronáutica Civil ya ha desplazado una comisión especial al lugar del siniestro para iniciar las investigaciones técnicas que permitan determinar con exactitud las causas del accidente.

Pasajeros que viajaban con el piloto Miguel Vanegas y el copiloto José de la Vega

- Diógenes Quintero, congresista, y Natalia Cristina Acosta Salcedo, de su equipo de trabajo.

- María Torcoroma Álvarez Barbosa (comerciante de Río de Oro)

- Carlos Salcedo, candidato a la Cámara

- Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón (neurocirujano del Hospital Emiro Cañizares) y su esposa María del Carmen Díaz Rodríguez

- Maira Alejandra Avendaño Rincón, abogada especializada en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

- Anayisel Quintero

- Karen Liliana Parales Vera, profesional en Ciencias Sociales y Humanas

- Anirley Julio Osorio, exconcejal de Ocaña

- Gineth Rincón

- Maira Alejandra Sánchez Criado, exdirectora ejecutiva de la Unidad Técnica Ambiental y esposa de Juan David Pacheco Mejía, exconcejal de Ocaña

Utilidad para la vida