Los líos legales que enfrentaría Yeferson Cossio por su conducta “disruptiva” en un vuelo de Avianca

Yeferson Cossio está una vez más en la mira de los medios de comunicación y de sus seguidores, luego de ser señalado de esparcir una sustancia química al interior de un avión que cubría la ruta Bogotá–Madrid el pasado 11 de marzo.
Así lo dio a conocer Avianca, que afirmó haber decidido terminar el contrato de transporte con un “reconocido influencer” por su comportamiento “disruptivo” en medio de una conducta que alteró la seguridad, la comodidad, el orden y la disciplina a bordo. Cabe resaltar que la aerolínea habló de un creador de contenido como el causante de esta conducta, pero no se refirió directamente a Cossio.