Los líos legales que enfrentaría Yeferson Cossio por su conducta “disruptiva” en un vuelo de Avianca

Yeferson Cossio está una vez más en la mira de los medios de comunicación y de sus seguidores, luego de ser señalado de esparcir una sustancia química al interior de un avión que cubría la ruta Bogotá–Madrid el pasado 11 de marzo. Así lo dio a conocer Avianca, que afirmó haber decidido terminar el contrato de transporte con un “reconocido influencer” por su comportamiento “disruptivo” en medio de una conducta que alteró la seguridad, la comodidad, el orden y la disciplina a bordo. Cabe resaltar que la aerolínea habló de un creador de contenido como el causante de esta conducta, pero no se refirió directamente a Cossio.

El influencer, conocido por su cirugía de alargamiento óseo, habría esparcido la sustancia —que sería un “peo químico”—, cuyo olor se propagó en el espacio cerrado de la cabina en el vuelo AV46, que cruzaba el océano Atlántico y aún se encontraba lejos de un aeropuerto para realizar un aterrizaje preventivo. Por su parte, Yeferson Cossio se pronunció este lunes a través de sus redes sociales para anunciar que publicará un video en su canal de YouTube, en el que explicará las medidas legales que se vería obligado a tomar contra los medios que lo señalaron de haber protagonizado dicha broma en el avión. “Me veo en la obligación de subir un video hoy, en el que hablaré del tema, así como de emitir un comunicado legal”, expresó.

De ser el responsable de dicha broma, ¿a que sanciones penales se enfrentaría Yeferson Cossio?

EL COLOMBIANO consultó a Andrés Arteaga Franco, docente universitario y abogado penalista, quien explicó las posibles consecuencias penales en caso de que el influencer sea el responsable de este comportamiento al interior de una aeronave de Avianca. Arteaga Franco se basó en la Ley 599 de 2000, la cual establece que, para que una conducta sea considerada delito, debe cumplir con tres elementos fundamentales: ser típica, antijurídica y culpable. Esto quiere decir que debe estar descrita claramente en la ley como delito (tipicidad), debe generar una afectación real al bien jurídico protegido sin justificación (antijuridicidad), y debe poder hacerse un juicio de reproche al autor porque actuó con dolo o culpa (culpabilidad).

“Bajo ese marco, y con la información que se conoce hasta ahora, no observo que la conducta atribuida a Yeferson Cossio encuadre de manera clara en un tipo penal. El único delito que podría llegar a analizarse es el previsto en el artículo 355 del Código Penal, relacionado con el pánico, que sanciona a quien por cualquier medio suscite pánico en lugar público o en transporte colectivo. Sin embargo, este tipo penal exige un elemento subjetivo importante: el dolo, es decir, la intención de querer generar alarma o zozobra”, explicó el abogado.

Lo que se conoce hasta el momento es que esta acción hacía parte de una broma para generar contenido. Además, no hay reporte de personas lesionadas ni afectadas en su integridad física o mental por lo ocurrido, por lo que no habría una conducta claramente tipificada como delito. “Ahora bien, distinto es el análisis desde el ámbito no penal. Avianca sí puede adoptar medidas en el plano contractual y civil, como la terminación del contrato de transporte, la negativa a prestar servicios futuros, e incluso la reclamación de perjuicios si considera que hubo afectaciones. Ese es, a mi juicio, el escenario más sólido jurídicamente”, concluyó.

¿Qué afectaciones podría tener un avión por la propagación de una sustancia química?