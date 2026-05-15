Venta de carros usados marca récord en lo que va de 2026 con 334.767 traspasos

El sector automotor colombiano atraviesa un momento de transformación y dinamismo sin precedentes con el alza de ventas de carros tanto nuevos como usados.
Por eso, según el más reciente reporte de la Asociación de Concesionarios de Vehículos (Aconauto), con base en cifras del Runt, el mercado de vehículos usados ha consolidado un crecimiento del 6,5% en el acumulado de lo corrido de 2026, con pico del 12%.
Este impulso, de acuerdo con Aconauto, refleja una madurez en las decisiones de compra de los colombianos, y se traduce en un total de 334.767 traspasos realizados entre enero y abril de 2026, superando con creces los 314.396 registrados en el mismo periodo del año pasado.
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