Venta de carros usados marca récord en lo que va de 2026 con 334.767 traspasos

El sector automotor colombiano atraviesa un momento de transformación y dinamismo sin precedentes con el alza de ventas de carros tanto nuevos como usados. Por eso, según el más reciente reporte de la Asociación de Concesionarios de Vehículos (Aconauto), con base en cifras del Runt, el mercado de vehículos usados ha consolidado un crecimiento del 6,5% en el acumulado de lo corrido de 2026, con pico del 12%. Este impulso, de acuerdo con Aconauto, refleja una madurez en las decisiones de compra de los colombianos, y se traduce en un total de 334.767 traspasos realizados entre enero y abril de 2026, superando con creces los 314.396 registrados en el mismo periodo del año pasado. Siga leyendo: Renault-Sofosa apunta a exportar 28.000 vehículos este año

Venta de vehículos usados mes a mes.

Radiografía de un cuatrimestre vigoroso: abril marca el ritmo

A pesar de la leve moderación mensual en abril, explicada por el efecto estacional de la Semana Santa, el mercado mantiene su “ritmo de crucero”. Durante el cuarto mes del año se realizaron 91.304 traspasos, lo que representa un crecimiento del 5,7% frente a abril de 2025. Si se observa la evolución mes a mes de 2026, febrero y marzo fueron periodos de actividad excepcional con 92.385 y 97.478 operaciones respectivamente. “Estamos ante un mercado maduro que, tras un arranque de año vigoroso, encuentra su estabilidad”, señaló Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de Aconauto. Lea más aquí: Las matrículas de vehículos nuevos en Medellín se dispararon 74% durante abril El análisis por segmentos revela qué tipo de vehículos están moviendo la aguja económica en el país. Por ejemplo, el gran protagonista es el segmento de los utilitarios, que alcanzó las 92.090 unidades, logrando un crecimiento del 13,9%, el más alto de toda la industria. Por su parte, los automóviles convencionales siguen siendo el volumen principal con 176.006 traspasos (+5,3 %), mientras que los vehículos comerciales sostienen cifras positivas con un incremento del 2,1 %. La nota de cautela la ponen las pick-ups, el único segmento con una ligera contracción del 3,5%, pero que el gremio identifica como una oportunidad de reactivación para el segundo semestre.

Traspasos por tipo de vehículos.

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