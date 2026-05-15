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Venta de carros usados marca récord en lo que va de 2026 con 334.767 traspasos

Con más de 334.000 traspasos, el mercado de carros usados en Colombia vive un 2026 histórico, liderado por vehículos utilitarios y propuestas de modernización digital para agilizar los trámites.

  • El mercado de vehículos usados consolida sy crecimiento del 6,5% en lo corrido de 2026, con abril como mes de ajuste natural tras un primer trimestre optimista.
    El mercado de vehículos usados consolida sy crecimiento del 6,5% en lo corrido de 2026, con abril como mes de ajuste natural tras un primer trimestre optimista.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 2 horas
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El sector automotor colombiano atraviesa un momento de transformación y dinamismo sin precedentes con el alza de ventas de carros tanto nuevos como usados.

Por eso, según el más reciente reporte de la Asociación de Concesionarios de Vehículos (Aconauto), con base en cifras del Runt, el mercado de vehículos usados ha consolidado un crecimiento del 6,5% en el acumulado de lo corrido de 2026, con pico del 12%.

Este impulso, de acuerdo con Aconauto, refleja una madurez en las decisiones de compra de los colombianos, y se traduce en un total de 334.767 traspasos realizados entre enero y abril de 2026, superando con creces los 314.396 registrados en el mismo periodo del año pasado.

Siga leyendo: Renault-Sofosa apunta a exportar 28.000 vehículos este año

Venta de vehículos usados mes a mes.
Venta de vehículos usados mes a mes.

Radiografía de un cuatrimestre vigoroso: abril marca el ritmo

A pesar de la leve moderación mensual en abril, explicada por el efecto estacional de la Semana Santa, el mercado mantiene su “ritmo de crucero”.

Durante el cuarto mes del año se realizaron 91.304 traspasos, lo que representa un crecimiento del 5,7% frente a abril de 2025.

Si se observa la evolución mes a mes de 2026, febrero y marzo fueron periodos de actividad excepcional con 92.385 y 97.478 operaciones respectivamente.

“Estamos ante un mercado maduro que, tras un arranque de año vigoroso, encuentra su estabilidad”, señaló Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de Aconauto.

Lea más aquí: Las matrículas de vehículos nuevos en Medellín se dispararon 74% durante abril

El análisis por segmentos revela qué tipo de vehículos están moviendo la aguja económica en el país. Por ejemplo, el gran protagonista es el segmento de los utilitarios, que alcanzó las 92.090 unidades, logrando un crecimiento del 13,9%, el más alto de toda la industria.

Por su parte, los automóviles convencionales siguen siendo el volumen principal con 176.006 traspasos (+5,3 %), mientras que los vehículos comerciales sostienen cifras positivas con un incremento del 2,1 %.

La nota de cautela la ponen las pick-ups, el único segmento con una ligera contracción del 3,5%, pero que el gremio identifica como una oportunidad de reactivación para el segundo semestre.

Traspasos por tipo de vehículos.
Traspasos por tipo de vehículos.

Hacia un mercado digital: Blockchain e impuestos competitivos

Para sostener este crecimiento, Aconauto ha puesto sobre la mesa dos iniciativas que buscan revolucionar la forma en que los colombianos compran y venden vehículos.

Primero, el gremio propone implementar tecnología de cadena de bloques o Blockchain en todas las secretarías de tránsito del país. Esto permitiría realizar traspasos de forma remota, eliminando la presencialidad y garantizando una trazabilidad total, reduciendo fraudes y trámites burocráticos.

Segundo, un ujuste al Impuesto de Industria y Comercio (ICA), ya que, actualmente, la estructura de este impuesto retiene hasta el 30% de la utilidad de los negocios formales. Aconauto busca una revisión que libere el potencial productivo de los empresarios y beneficie directamente al consumidor final con precios más competitivos.

Además: La venta de carros usados sube 16%

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