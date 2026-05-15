Lorenzo hizo oídos sordos y borró de la prelista a futbolistas que merecían estar: encendió el debate

Varios futbolistas con buen presente en sus clubes quedaron por fuera del radar de Lorenzo, generando críticas de periodistas, analistas e hinchas que esperaban verlos dentro del proceso. Estos fueron los 11 nombres que más comentarios provocaron.

La expectativa alrededor de la prelista de la Selección Colombia rumbo al Mundial 2026 terminó convirtiéndose en una tormenta de opiniones. El técnico Néstor Lorenzo entregó en rueda de prensa, desde la sede de la Federación Colombiana de Fútbol, el listado de 55 jugadores preconvocados para afrontar el nuevo ciclo mundialista. Aunque aparecieron nombres sorpresivos y polémicos como Sebastián Villa, gran parte de la conversación se centró en las ausencias.

Hugo Rodallega, el goleador que sigue pidiendo pista

Hugo Rodallega vive uno de los mejores momentos de su carrera reciente con Independiente Santa Fe. El delantero fue figura tras marcar un triplete frente al América de Cali y aprovechó la atención mediática para enviarle un mensaje indirecto al seleccionador.

“Yo simplemente me he esforzado durante 22 años. He tenido la fortuna de conseguir el mayor logro que puede conseguir un futbolista profesional, que es vestir la camiseta de su país”, afirmó el atacante.

La ausencia de Rodallega tomó fuerza en la opinión pública gracias a voces que impulsaron públicamente la campaña para que el veterano atacante regresara a la Tricolor.

José Enamorado, el salto a Brasil que no alcanzó

José Enamorado apostó por dar el salto al fútbol brasileño con Gremio pensando precisamente en entrar al radar de la Selección Colombia. Después de ser una de las figuras del título conseguido por Junior de Barranquilla, el extremo ha disputado 25 partidos esta temporada, con un gol y cuatro asistencias.

Pese a sus números y continuidad, Lorenzo decidió dejarlo fuera de la prelista.

Marino Hinestroza, talento y desequilibrio sin recompensa

Marino Hinestroza ha tenido un crecimiento importante en Vasco da Gama gracias a su velocidad y capacidad en el uno contra uno. Muchos hinchas consideraban que su explosión ofensiva podía aportar variantes diferentes al ataque colombiano, especialmente pensando en partidos cerrados.

Sin embargo, el cuerpo técnico optó por mantener otras alternativas ofensivas dentro de la convocatoria ampliada.

Dayro Moreno, los goles eternos que no convencen

Hablar de Dayro Moreno es hablar de goles. El delantero de Once Caldas continúa rompiendo registros en el fútbol colombiano y demostrando vigencia pese a su edad.

Aun así, su ausencia no sorprendió del todo por la poca cercanía que ha tenido con el proceso de Lorenzo desde el inicio del ciclo eliminatorio. Para muchos aficionados, sin embargo, sus cifras merecían al menos una oportunidad en la prelista.

Alfredo Morelos, el renacer en Atlético Nacional

Alfredo Morelos recuperó protagonismo desde su llegada a Atlético Nacional. El atacante volvió a mostrar potencia física, presencia en el área y liderazgo ofensivo.

Su experiencia internacional y pasado en Selección hacían pensar que podía regresar al grupo, pero finalmente no apareció entre los elegidos.

Juan Diego Castillo, seguridad bajo los tres palos

El arquero Juan Diego Castillo ha tenido una temporada destacada con Vitória Guimaraes, consolidándose como una de las revelaciones colombianas en Europa.

Pese a ello, la competencia en el arco colombiano sigue siendo intensa y Lorenzo mantuvo su confianza en otros nombres con más recorrido dentro del proceso.

Devis Vásquez, un arquero que esperaba su oportunidad

Devis Vásquez, actualmente vinculado al Besiktas, también figuraba entre los candidatos para reforzar la portería colombiana. Su experiencia internacional y continuidad en el exterior generaban expectativa.

La decisión de excluirlo dejó dudas entre quienes consideran que Colombia necesita ampliar la competencia en una posición clave.

Mateo Cassierra, del proceso mundialista al olvido

Mateo Cassierra sí había estado cerca del proyecto de Lorenzo en anteriores convocatorias. El delantero, hoy en Atlético Mineiro, parecía tener ventaja por conocimiento del sistema y adaptación al grupo.

No obstante, el entrenador optó por otros atacantes y Cassierra terminó fuera de la lista definitiva de aspirantes.

Roger Martínez, experiencia internacional sin premio

Roger Martínez atraviesa una etapa de madurez futbolística en Al-Taawoun. Su técnica, experiencia y versatilidad ofensiva parecían argumentos suficientes para volver a competir por un lugar.

Aun así, el cuerpo técnico decidió no incluirlo entre los 55 nombres iniciales.