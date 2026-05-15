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Ideam alerta que probabilidad del fenómeno de El Niño pasó del 62 % al 82 % y empezaría mucho antes de lo previsto

El Ideam advirtió que hay una alta certeza científica de que El Niño sea “moderado” y las dos probabilidades actuales es que sea “fuerte” y “muy fuerte”.

  • Las declaraciones se entregaron en medio de una rueda de prensa que se llevó a cabo en las últimas horas. Foto: Redes sociales Ideam Colombia
    Las declaraciones se entregaron en medio de una rueda de prensa que se llevó a cabo en las últimas horas. Foto: Redes sociales Ideam Colombia
El Colombiano
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hace 2 horas
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Durante una rueda de prensa, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió sobre un aumento en las probabilidades de que Colombia enfrente un fenómeno de El Niño de intensidad “muy fuerte” durante los próximos meses.

De acuerdo con el análisis técnico de la entidad, la probabilidad de que el fenómeno climático se consolide durante el trimestre mayo-junio-julio pasó del 62 % al 82 %, mientras que hacia finales de 2026 podría alcanzar cerca del 96 %.

La advertencia la dio a conocer la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, junto al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, y la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez.

Desde la entidad también se informó que en regiones como el Caribe y la Insular ya se han registrado olas de calor y aumentos sostenidos de las temperaturas máximas por encima de los promedios históricos.

Las temperaturas más altas se han registrado en Valledupar, que alcanzó 38.4 °C, en Santa Marta, que registró 37.2 °C, y en San Andrés, donde se superó el récord histórico de temperatura máxima.

Las declaraciones se dan en medio de un panorama climático que las autoridades catalogaron como “anómalo” y “complejo”.

Es más, desde antes que se consolide como tal el fenómeno de El Niño, el país ya arrastra un alarmante déficit de lluvias, registro de temperaturas elevadas y una alteración evidente en sus patrones históricos de lluvias.

Sobre esto, se estableció que “durante los primeros días de mayo de 2026, Colombia ha registrado condiciones significativamente más cálidas de lo habitual en distintas regiones del país, junto con una disminución de las precipitaciones y un aumento en la probabilidad de desarrollo de condiciones tipo El Niño“.

¿Por qué ahora es más posible que suceda?

La probabilidad de que este fenómeno se consolide en el país aumentó, según la entidad climática. Así lo dijo la directora del Ideam tras conocerse la última actualización de los centros internacionales de monitoreo climático.

El cambio más drástico lo reportó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que elevó la probabilidad de formación del fenómeno del 62 % al 82 %.

Este nuevo panorama es el que cambia las proyecciones iniciales, sugiriendo que El Niño podría comenzar desde junio y no durante el segundo semestre como se tenía previsto.

“Lo que ocurrió el día de ayer es que tuvimos una actualización de los centros internacionales oficiales que hablan de un aumento de la probabilidad de que El Niño pueda incluso darse mucho antes, es decir, que pudiera empezar incluso el próximo trimestre”, dijo la directora del Ideam.

De igual forma, se aclaró que el fenómeno no será moderado, ya que los modelos climáticos actuales prevén un escenario contundente.

Al respecto, la funcionaria señaló: “Las dos probabilidades son ‘fuerte’ y ‘muy fuerte’, es decir, al menos va a ser un Niño ‘fuerte’ y es muy probable que pueda llegar a ser un Niño ‘muy fuerte’”.

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