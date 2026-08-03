Invima lanza alerta por dos suplementos vendidos en internet: ordena suspender su consumo

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria dirigida a la ciudadanía colombiana luego de detectar la comercialización ilegal de los suplementos Super Omega-3 EPA/DHA cápsulas IFOS AA, identificado en su etiquetado con la marca Life Extension, y Glucosamina+ Condroitina + MSM con ácido hialurónico 1500 mg cápsula. La investigación comenzó tras una denuncia presentada por un ciudadano y permitió establecer que ambos productos se ofrecen en Colombia por medio de plataformas de comercio electrónico, páginas web, redes sociales y cadenas de mensajería, pese a no contar con registro sanitario ni cumplir con los requisitos legales de etiquetado y publicidad exigidos en el país.

Según informó la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima, los dos suplementos no están autorizados para su comercialización en Colombia y, por esa razón, son considerados “productos fraudulentos bajo los términos del Decreto 3249 de 2006”. La entidad explicó que los productos no cuentan con un registro sanitario vigente, requisito indispensable para su comercialización, por lo que no ofrecen garantías sobre su calidad, seguridad ni eficacia. Además, indicó que al tratarse de productos no autorizados “se desconoce su contenido real, trazabilidad de fabricación, condiciones de almacenamiento y transporte”. El Invima también advirtió que este tipo de productos suele “publicitarse con propiedades no autorizadas”, lo que puede generar falsas expectativas sobre su naturaleza, origen, composición, calidad o eficacia. En ese sentido, reiteró que representan un “peligro latente para los consumidores”.

Invima emite recomendaciones para consumidores y autoridades

Como parte de la alerta sanitaria, el Instituto hizo un llamado a la ciudadanía para abstenerse de adquirir estos suplementos y verificar siempre que cualquier medicamento o suplemento dietario cuente con registro sanitario vigente antes de consumirlo. La autenticidad del registro puede consultarse en el portal oficial del Invima: http://consultaregistro.invima.gov.co/Consultas/consultas/consreg_encabcum.jsp, seleccionando el tipo de producto y realizando la búsqueda por nombre, registro sanitario o principio activo. Asimismo, la entidad recordó que muchos productos sin autorización se comercializan mediante establecimientos comerciales, páginas web, redes sociales y cadenas de WhatsApp.

Los suplementos se ofrecían en páginas web, redes sociales y plataformas de comercio electrónico. FOTO: Invima

Medidas para la comunidad en general

1. Absténgase de adquirir los productos fraudulentos: -Super Omega-3 EPA/DHA cápsulas IFOS AA. -Glucosamina + Condroitina + MSM con ácido hialurónico cápsula 1500 mg. 2. No compre medicamentos, productos fitoterapéuticos ni suplementos dietarios sin registro sanitario vigente, debido a que pueden contener ingredientes que representen riesgos para la salud. 3. Si está consumiendo los productos fraudulentos descritos en esta alerta, debe: -Suspender de inmediato su uso debido a los riesgos que pueden representar para la salud. -Informar al Invima o a las autoridades territoriales de salud sobre los lugares donde se distribuyan o comercialicen estos productos. -Si ha presentado algún evento adverso asociado a su consumo, reportarlo mediante el enlace https://vigiflow-eforms.who-umc.org/co/medicamentos o al correo invimafv@invima.gov.co. 4. Informar al Invima o a los entes territoriales de salud si conoce establecimientos físicos o canales digitales donde se comercialicen estos productos. El Invima reiteró que la verificación del registro sanitario antes de adquirir medicamentos o suplementos dietarios es una medida para reducir los riesgos asociados al consumo de productos no autorizados. La entidad también invitó a la ciudadanía a consultar la información oficial y a reportar cualquier irregularidad relacionada con la comercialización de estos productos. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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