Gobierno, con vía libre para controlar Nueva EPS: así mudaría porcentaje de acciones

El Gobierno del presidente Gustavo Petro está más cerca de consolidar su poder y manejo sobre la Nueva EPS. La aseguradora con más afiliados del país pasaría a ser de propiedad mayoritaria del Estado después de unos movimientos con las cajas de compensación y el Ministerio de Hacienda. Así quedaría conformado su porcentaje accionario.
Hay que mencionar que actualmente en su participación accionaria (sus dueños) Nueva EPS tiene mayor participación de privados por medio de seis cajas de compensación Familiar, mientras que el Estado tiene menos de la mitad. Esto se ve reflejado en que el Ministerio de Hacienda tiene un 49,9 % de participación y el restante 50,1 % lo tienen las cajas Comfandi, Comfenalco Antioquia, Comfenalco Valle, Compensar, Camfam y Colsubsidio.