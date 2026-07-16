Así llegaron Argentina y España a la final: dos modelos de juego frente a frente

Las finales de los mundiales suelen reunir a los dos mejores equipos del torneo, pero no siempre llegan por el mismo camino. Argentina y España alcanzaron el partido por el título con propuestas diferentes, aunque ambas construidas sobre una idea clara de juego, una identidad consolidada y futbolistas capaces de resolver los momentos decisivos.

La Albiceleste avanzó apelando a la jerarquía, la experiencia y una mentalidad competitiva que la ha acompañado durante todo el ciclo de Lionel Scaloni. España, en cambio, confirmó el éxito de una renovación generacional en la que el talento joven se combinó con un fútbol dinámico y una presión constante sobre el rival. El choque entre ambas selecciones representa mucho más que una final. Es el enfrentamiento entre dos maneras de entender el fútbol moderno.

Argentina sufrió, encontró rivales que lograron incomodarla y hubo momentos en los que estuvo lejos de dominar la posesión, pero casi siempre encontró soluciones gracias a la personalidad de un grupo acostumbrado a jugar bajo presión. El equipo de Scaloni ha convertido la resiliencia en una de sus principales virtudes. Defiende con intensidad, aprovecha cada error del rival y sabe administrar las ventajas como pocos equipos en el mundo. La experiencia acumulada desde la conquista de la Copa América y del Mundial de Catar 2022 terminó siendo un activo invaluable.

España recorrió un camino distinto. Desde el inicio del torneo impuso un fútbol ofensivo, de circulación rápida y presión alta. Su objetivo nunca fue especular. Buscó controlar los partidos mediante la posesión, la movilidad de sus mediocampistas y la velocidad de sus extremos.

La Roja mostró probablemente el fútbol más vistoso del campeonato. Su capacidad para recuperar el balón rápidamente y atacar con muchos hombres convirtió cada partido en una demostración de intensidad. Además, evidenció una madurez poco habitual para un equipo con tantos futbolistas jóvenes.

Campañas hacia la final

Argentina llegó a la final del Mundial con una campaña casi perfecta. La selección de Lionel Scaloni terminó invicta la fase de grupos tras vencer 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania. En las rondas eliminatorias derrotó 3-2 a Cabo Verde en dieciseisavos de final, 3-2 a Egipto en octavos, 3-1 a Suiza en cuartos de final y selló su clasificación al partido por el título al imponerse 2-1 a Inglaterra en una emocionante semifinal.

España, por su parte, también mostró un recorrido sobresaliente: igualó 0-0 con Cabo Verde en su debut, antes de superar 4-0 a Arabia Saudita y 1-0 a Uruguay para avanzar como líder de su grupo. En la fase de eliminación directa venció 3-0 a Austria en dieciseisavos, 1-0 a Portugal en octavos, 2-1 a Bélgica en cuartos y 2-0 a Francia en semifinales, resultados que la instalaron en la gran final frente a la vigente campeona del mundo.

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