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El Nacional de Lucas González se estrena este viernes ante su hinchada: ¿a qué hora y contra qué rival?

Lo hará desde las 7:00 p.m. en un amistoso frente a Táchira, en el que el técnico comenzará a mostrar la identidad de su nuevo proyecto.

  • Desde su llegada a Nacional, Lucas González ha trabajado de manera intensa en cada una de las jornadas de entrenamiento y se ha mostrado satisfecho con la predisposición del plantel. FOTO mANUEL sALDARRIAGA
    Desde su llegada a Nacional, Lucas González ha trabajado de manera intensa en cada una de las jornadas de entrenamiento y se ha mostrado satisfecho con la predisposición del plantel. FOTO mANUEL sALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 28 minutos
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Atlético Nacional tendrá este viernes su primer examen de cara al segundo semestre cuando enfrente al Deportivo Táchira en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 7:00 p.m., en un compromiso que marcará el debut del técnico Lucas González ante la afición verdolaga.

Aunque el resultado será lo de menos por tratarse de un amistoso, el encuentro servirá para que los aficionados comiencen a identificar la propuesta futbolística del nuevo entrenador, quien asumió el reto de liderar al equipo tras la salida de Diego Arias.

El compromiso también tendrá un componente especial fuera de la cancha. Todo el dinero recaudado por concepto de boletería será destinado a fundaciones que atienden a las personas afectadas por la crisis humanitaria generada tras los dos terremotos que sacudieron a Venezuela a finales de junio, convirtiendo el partido en una jornada deportiva con sentido solidario.

González anticipó que aprovechará el fogueo para evaluar a la totalidad de su plantel. Por ello, alineará dos equipos completamente diferentes: uno disputará el primer tiempo y otro el segundo.

La intención del cuerpo técnico es observar el rendimiento de la mayor cantidad posible de futbolistas antes del inicio de las competencias oficiales y comenzar a perfilar la base del equipo para el segundo semestre.

“La verdad es que tenemos un equipazo. Lo dije cuando los enfrenté en semifinales, es que es muy difícil ganarles; hay grandes jugadores y ellos lo demuestran en los entrenamientos”, aseguró Lucas González en diálogo con Win Sports.

Sus declaraciones reflejan la confianza que tiene en la calidad de la plantilla y el optimismo con el que afronta su primera etapa al frente del conjunto antioqueño en la máxima división, pues ya estuvo con los sub-20.

Pinceladas de una nueva era

El amistoso permitirá observar cómo pretende jugar Nacional bajo sus órdenes. La salida desde el fondo, la presión tras pérdida, la movilidad de los mediocampistas y la intensidad ofensiva serán algunos de los aspectos que despertarán mayor expectativa entre los hinchas.

Después de algunas semanas de entrenamientos, el técnico podrá empezar a trasladar al campo las ideas que ha trabajado con el grupo, aunque todavía se encuentre en plena etapa de construcción.

Más allá del funcionamiento colectivo, también será una oportunidad para que varios futbolistas busquen ganarse un lugar en el once titular.

Primer paso antes de competir

Con un nuevo entrenador en el banco, una plantilla que comienza a consolidarse y el regreso de uno de sus grandes símbolos, el arquero Franco Armani, Atlético Nacional afrontará este encuentro con el objetivo de empezar a construir una identidad que le permita volver a competir por todos los títulos.

El duelo frente a Deportivo Táchira será apenas el primer capítulo de ese proceso, pero también la primera oportunidad para que la hinchada vea en acción el proyecto de Lucas González y empiece a ilusionarse con un semestre que llega cargado de expectativas.

¿Qué buscará Lucas González en el amistoso frente a Deportivo Táchira?
El entrenador aprovechará el compromiso para evaluar a todo su plantel. Por eso utilizará dos equipos diferentes, uno en cada tiempo, con el objetivo de observar el rendimiento de la mayor cantidad posible de jugadores antes del inicio de las competencias oficiales.
¿Por qué será especial el partido entre Nacional y Deportivo Táchira?
Además de marcar el debut de Lucas González ante la hinchada verdolaga, el encuentro tendrá un propósito solidario, ya que todo lo recaudado por la venta de boletería será donado a fundaciones que apoyan a los afectados por los terremotos ocurridos en Venezuela a finales de junio.
¿Qué esperan ver los hinchas en el primer partido del Nacional de Lucas González?
Los aficionados podrán observar las primeras señales de la idea de juego del nuevo cuerpo técnico, basada en la salida desde el fondo, la presión tras pérdida, la movilidad de los mediocampistas y una propuesta ofensiva que buscará darle identidad al equipo para el segundo semestre.

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