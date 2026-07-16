El Nacional de Lucas González se estrena este viernes ante su hinchada: ¿a qué hora y contra qué rival?

Aunque el resultado será lo de menos por tratarse de un amistoso, el encuentro servirá para que los aficionados comiencen a identificar la propuesta futbolística del nuevo entrenador, quien asumió el reto de liderar al equipo tras la salida de Diego Arias.

Atlético Nacional tendrá este viernes su primer examen de cara al segundo semestre cuando enfrente al Deportivo Táchira en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 7:00 p.m., en un compromiso que marcará el debut del técnico Lucas González ante la afición verdolaga.

El compromiso también tendrá un componente especial fuera de la cancha. Todo el dinero recaudado por concepto de boletería será destinado a fundaciones que atienden a las personas afectadas por la crisis humanitaria generada tras los dos terremotos que sacudieron a Venezuela a finales de junio, convirtiendo el partido en una jornada deportiva con sentido solidario.

González anticipó que aprovechará el fogueo para evaluar a la totalidad de su plantel. Por ello, alineará dos equipos completamente diferentes: uno disputará el primer tiempo y otro el segundo.

La intención del cuerpo técnico es observar el rendimiento de la mayor cantidad posible de futbolistas antes del inicio de las competencias oficiales y comenzar a perfilar la base del equipo para el segundo semestre.

“La verdad es que tenemos un equipazo. Lo dije cuando los enfrenté en semifinales, es que es muy difícil ganarles; hay grandes jugadores y ellos lo demuestran en los entrenamientos”, aseguró Lucas González en diálogo con Win Sports.

Sus declaraciones reflejan la confianza que tiene en la calidad de la plantilla y el optimismo con el que afronta su primera etapa al frente del conjunto antioqueño en la máxima división, pues ya estuvo con los sub-20.

Pinceladas de una nueva era

El amistoso permitirá observar cómo pretende jugar Nacional bajo sus órdenes. La salida desde el fondo, la presión tras pérdida, la movilidad de los mediocampistas y la intensidad ofensiva serán algunos de los aspectos que despertarán mayor expectativa entre los hinchas.

Después de algunas semanas de entrenamientos, el técnico podrá empezar a trasladar al campo las ideas que ha trabajado con el grupo, aunque todavía se encuentre en plena etapa de construcción.

Más allá del funcionamiento colectivo, también será una oportunidad para que varios futbolistas busquen ganarse un lugar en el once titular.