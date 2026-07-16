El Nacional de Lucas González se estrena este viernes ante su hinchada: ¿a qué hora y contra qué rival?

Atlético Nacional tendrá este viernes su primer examen de cara al segundo semestre cuando enfrente al Deportivo Táchira en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 7:00 p.m., en un compromiso que marcará el debut del técnico Lucas González ante la afición verdolaga.
Aunque el resultado será lo de menos por tratarse de un amistoso, el encuentro servirá para que los aficionados comiencen a identificar la propuesta futbolística del nuevo entrenador, quien asumió el reto de liderar al equipo tras la salida de Diego Arias.