Denuncian posible despilfarro de $16.000 millones para centros médicos en La Guajira durante gobierno Petro

Los centros de atención primaria en salud (conocidos como CAPS, por sus siglas), además de ser una parte vital en la reforma a la salud, son una de las banderas de la política sanitaria del Gobierno Nacional. Son sedes médicas para acceder a servicios y son descritos como la “puerta de entrada de la población al sistema de salud”. Esta apuesta apunta a que los colombianos puedan contar con uno por cada 25.000 habitantes, a los cuales se puedan registrar en el más cercano a su casa. También tienen un rol de enlace con instituciones de mediana y alta complejidad cuando los pacientes lleguen a estos puestos de salud, pero necesiten atención especializada. Le puede interesar: El plan con el que Petro ha impuesto la reforma a la salud sin el Congreso. Aunque la reforma a la salud se hundió en el Congreso el año pasado, el Ministerio de Salud había puesto desde antes en marcha varios contratos para construirlos en distintos puntos de Colombia. Uno de estos fue La Guajira. Sobre la inversión que hizo el ministerio en CAPS en ese departamento fue lo que investigaron la representante a la Cámara Catherine Juvinao y el exministro de Salud, Alejandro Gaviria. Sobre esto fue que encontraron que la promesa del presidente Gustavo Petro de construir 25 terminó en un “contrato fallido” de $82.000 millones, que dejaron —según sostuvieron— en “un reguero de obras inconclusas, contratistas cuestionados y miles de millones de pesos embolatados”.

Gaviria explicó que estos centros de atención integran servicios básicos de salud, como medicina general, especialidades básicas como la ginecobstetricia y pediatría, consultas prioritarias y toma de muestras. También recordó que el Gobierno prometió construir 2.500 en todo el país. En ese sentido, la denuncia contó que en abril de 2024 el Minsalud firmó un contrato con Enterritorio (Empresa Nacional Promotora de Desarrollo Territorial), dependencia del Ministerio de Hacienda, para “la estructuración de 25 CAPS, que iban a beneficiar a casi 400.000 personas del departamento de La Guajira en 10 municipios. Albania, Barrancas, Dibulla, Fonseca, Manaure, Maicao, San Juan del Cesar, Ríohacha, Uribia y Urumita”.

“Dos años después, los CAPS no aparecen. Hay 12 proyectos que están en 0 % de ejecución y otros nueve que llegaron a un raquítico 8 %. Otros cuatro proyectos ni siquiera llegaron a la firma del contrato para iniciar. Lo peor es que el Ministerio de Salud acaba de terminar el convenio con Enterritorio, dejando a la deriva todas estas obras y un pago inicial que se hizo por $16.000 millones”, dijo Juvinao mostrando que el estado de pagos señalaba que esa cifra fue pagada por concepto de “pagos a fiducia”.

Según aseguró el exministro, hoy en día esas obras quedaron en “lotes vacíos, unas estructuras abandonadas en las que se insinúan pocas columnas”, en donde “no hay placas fundidas ni hay maquinaria pesada”. “Las imágenes son simplemente aterradoras, una colección de elefantes blancos (...). La promesa quedó en unos renders y pancartas antesolares vacíos”, señaló.

Posibles irregularidades en los subcontratistas de los CAPS

La investigación revela la participación de subcontratistas con antecedentes de incumplimientos, presuntas irregularidades documentales, abandono de contratos y vínculos con otros escándalos de corrupción, como los relacionados con la UNGRD. Entre estos se encuentran las empresas de construcción Marbal Ingeniería SAS, Ingeniería Vertical ING SAS, Estudios Consultorías y Obras SAS y EBM Construcciones e Interventorías SAS. En el caso de la compañía Ingeniería Vertical ING SAS, la congresista señaló que “está vinculada a irregularidades en un proceso de contratación con la central administrativa y contable del Ejército por presuntamente haber presentado documentación falsa”. Por otro lado, advirtió que “Estudios, Consultorías y Obras SAS y EBM Construcciones e Interventorías SAS hacen parte del grupo 6 y han sido denunciados por incumplimientos y abandonos en la obra Caregato en el marco del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD)”.

¿Hay “doble desvío” de recursos?

El exministro Gaviria apuntó a que esos recursos “debieron haber sido utilizados para pagar por tratamientos y medicamentos fueron usados para la construcción de centros de atención primaria en contravía de lo que ha dicho de manera reiterada la Corte Constitucional”.