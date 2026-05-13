Adres anuncia que subió su presupuesto $4,2 billones para “financiamiento” de salud

Este miércoles la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) anunció que el Gobierno Nacional autorizó un incremento de su presupuesto, que este año pasará de $100,4 billones a $114,8 billones para el “financiamiento del sistema de salud colombiano”. Le puede interesar: Ospina vs. Quintero: ¿quién puede pedirles renuncia a los interventores de las EPS? Esa entidad, vale recordar, es la encargada de manejar las diferentes fuentes de financiación del sector, entre las que están las cotizaciones de los trabajadores formales, los aportes del Presupuesto General de la Nación y de algunos impuestos.

Según informó esa entidad, el incremento se da con la aprobación por el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis de un presupuesto adicional por valor de $4,2 billones.

“El aumento presupuestal alcanzó, entonces, $14,5 billones entre 2025 y 2026 para el sistema de salud. Este enorme aumento ha sido posible debido al incremento de los aportes por parte del presupuesto nacional del 25 % y de las cotizaciones en un 13,7 %”, señaló el director de la Adres, Félix Martínez.

El funcionario agregó que “esto contradice a los sectores que aseguran que se han disminuido los recursos del sector salud”. En ese sentido, Martínez señaló que “el gasto en el primer trimestre de 2026 ha aumentado el giro del régimen subsidiado en 18,2 % y el del régimen contributivo en 11,9 %. Este incremento de recursos se espera que sea manejado con mayor eficiencia por parte de las EPS (entidades promotoras de salud)”.