¿Otro que se puede fugar? Implicaciones para Ricardo Roa por no asistir a audiencia de imputación

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol —hoy en “vacaciones”—, sumó su segunda inasistencia a la audiencia de formulación de imputación por la presunta financiación irregular de la campaña de Gustavo Petro. Lo llamativo no fue solo la ausencia, sino la explicación.
En un comunicado firmado por su abogado, Juan David León Quiroga dijo que Roa no acudió ayer al Juzgado 38 de Control de Garantías de Bogotá por “compromisos académicos”.
Como salida dilatoria propuso reprogramar la audiencia o aplazarla. No obstante, el despacho, a través de la Fiscalía, advirtió que solo podía esperar hasta las 9:30 a. m. de este miércoles debido a otros compromisos judiciales.
Ante ese escenario, el despacho optó por devolver el expediente al centro de servicios para que la Fiscalía solicite una nueva fecha, dejando en suspenso una diligencia clave que todavía no tiene nuevo día de realización.
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En relación con la disposición a colaborar con el proceso, la defensa dio excusas. Roa “estuvo dispuesto a atender oportunamente la audiencia que, como es de conocimiento público, debe estar acompañado por su abogado. Esta defensa siempre ha estado presta para atender todos los llamamientos que realicen las autoridades sin dilación alguna”.
El episodio no es menor: ocurre justo cuando Roa arrancó su periodo de vacaciones desde el 7 de abril, tras recibir luz verde de la junta directiva de Ecopetrol para tomar siete semanas de descanso en medio de su compleja situación judicial, más un mes adicional de licencia no remunerada, es decir hasta junio. Mientras tanto, el ingeniero Juan Carlos Hurtado quedó al frente de la petrolera como presidente encargado.